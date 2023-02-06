Спортивную марку Сахалина держат. Артем Кашинцев – второй на этапе Кубка страны

12 призовых мест

В Белокурихе Алтайского края завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту. На горном комплексе «Благодать» прошли две гонки в слаломе.

В первой гонке у мужчин второе место занял 23-летний сахалинец Артем Кашинцев. Для островного горнолыжника «серебро» – это лучший результат в текущем Кубке России (всего у него уже 12 призовых мест на этапах Кубка страны).

Совсем немного проиграли бронзовому призеру сахалинцы Леонид Трясов (четвертое место) и Дмитрий Пышкин (пятое). Седьмым был Александр Михайлов, десятым – Роман Зверян.

В женской гонке островные горнолыжницы показали следующие результаты: Софья Крохина – четвертое место, Рината Абдулкаюмова – шестое, Анна Шухова – девятое.

Во второй гонке Артем Кашинцев также был вторым.

– Артем Кашинцев вторую трассу проехал не настолько уверенно, как первую, но задел после первого заезда позволил ему сохранить вторую строчку во второй гонке подряд, – констатировали в Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Рядом с подиумом завершили состязания островные горнолыжники Дмитрий Пышкин (пятое место), Юрий Другов (седьмое), Кирилл Казаков (восьмое), Александр Кудрявцев (девятое).

У женщин в топ-10 заехали сахалинские спортсменки Софья Крохина (пятое место), Рината Абдулкаюмова (седьмое) и Анна Шухова (девятое).

Теперь Кубок России переезжает в Красноярск в фанпарк «Бобровый лог», где соревнования состоятся с 12 по 19 февраля.

Имеет право на Суперфинал

В Волжском (Волгоградская область) прошел один из трех четвертьфинальных турниров чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги (чемпионат ЦФО).

Участницами турнира были «Волжаночка-GRASS» (Волгоград), «Белогорочка-БГТУ» (Белгород), «Липчанка» (Липецк) и «Сахалин» из Южно-Сахалинска (в его составе играли воспитанницы спортшколы по волейболу).

Наши девушки заняли четвертое место.

По итогам четвертьфинала были определены восемь участниц полуфинала (по две лучшие команды из каждого четвертьфинала и две лучшие команды из занявших третье место).

Далее волейболисток ждут полуфинал, финал чемпионата ЦФО и суперфинал первой лиги.

В островном министерстве спорта отметили, что «Сахалин» имеет право принять участие в суперфинале как единственный представитель Сибири и ДФО в турнире.

Чемпионы Олимпиад едут на марафон

Известные спортсмены примут участие в XXIV сахалинском лыжном марафоне памяти И. П. Фархутдинова. Гостями состязания станут олимпийские чемпионы и призеры Денис Спицов, Юлия Ступак, Иван Якимушкин, Александр Панжинский, а также члены российской сборной по лыжным гонкам Мария Истомина, Андрей Мельниченко, Анастасия Прокофьева и Сергей Новиков.

Планируется, что именитые спортсмены проведут мастер-классы для юных лыжников региона.

Зарегистрироваться на лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова можно на сайте https://skisakhmarathon.ru/. Заявки принимают от участников в возрасте 18 лет и старше. Также свои силы смогут попробовать юные спорт­смены от 3 до 6 лет на дистанции 500 м. Лыжники от 7 до 10 лет пробегут 1 км. На дистанцию 5 км заявки примут от спортсменов 11 лет и старше. Спортсмены в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку и страховой полис.

XXIV сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова состоится 11 марта. Участники будут стартовать в селе Лесном, а финишировать – в городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

Заявки на участие в марафоне уже подали 350 человек из более 30 регионов России. Организаторы сахалинского лыжного марафона – правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, школа зимних видов спорта, Russialoppet.

Пришлось включать калькулятор

Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по волейболу среди девушек до 19 лет. Награды оспаривали сборные команды Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

Все три команды не только набрали одинаковое количество очков, но и имели равное количество выигранных и проигранных партий.

Судейскому комитету пришлось считать дополнительные показатели (соотношение выигранных и проигранных мячей), чтобы расставить участниц по местам.

Арифметические подсчеты вывели на первое место Хабаровский край, на второе – Сахалинскую область, на третье – Приморский край.

Серебряными призерами первенства ДФО стали Анита Бушуева, Елизавета Бондарчук, Софья Геппа, Арина Забеганова, Татьяна Калекова, Камила Килина, Анастасия Кондратенко, Юлия Лосева, Виктория Огнева, Елена Севрюкова, Милана Стеренчук, Арина Щепанская и тренер Константин Пак.

Дмитрий не подвел

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по самбо. Здесь собрались почти 300 юношей и девушек.

Серебряным призером в весе свыше 88 кг стал воспитанник сахалинской спортшколы самбо и дзюдо Дмитрий Домарад.

Покатались с «Сахалинскими акулами»

На массовых катаниях на льду комплекса «Арена Сити» собралось около 350 горожан. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, мероприятие было проведено впервые, как благотворительная акция «Единой России» и местного отделения МГЕР в рамках проекта «Сопричастность». Все собранные средства направят на нужды сахалинцев, которые несут службу в зоне СВО.

Островитян ждали три сеанса катания по 45 минут, фото- и автограф-сессии, чайный стол. Каждый мог задать свой вопрос спорт­сменам.

— Это очень приятный опыт. Здорово, что болельщики могут познакомиться с нами и пообщаться в родной для нас обстановке. Мы, в свою очередь, поможем всем желающим научиться кататься с конусами и метко забрасывать шайбу в ворота, — отметил нападающий «Сахалинских акул» Александр Морозов.

Подготовил Юрий Подлипенский.