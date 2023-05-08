Спортивный азарт — залог успеха

ФК «Сахалин» победил в Хабаровске

Футболисты «Сахалина» завершили серию гостевых матчей в рамках второго этапа первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3б). Накануне они сыграли со «СКА-Хабаровск-2», сообщила пресс-служба островного минспорта.

Соперники начали игру на равных. «Армейцы» больше владели мячом, но не доводили дело до точных ударов.

Голкиперу хабаровчан приходилось чаще вступать в игру. Особенно опасно было после розыгрыша стандартов. Один удар прошел над перекладиной, другой угодил в защитника, после чего мяч поймал Владимир Цапурин.

Во втором тайме «Сахалин» забил со штрафного. Ибрагим Катиновасов пробил точно в девятку.

Через несколько минут СКА-2 получил шанс сравнять счет. После попадания мяча в руку игрока «Сахалина» был назначен пенальти.

Однако Астемир Хашкулов, вышедший к одиннадцатиметровой отметке, не сумел переиграть Руслана Юнусова.

Не скучал и голкипер хабаровчан. Владимир Цапурин к концу игры отразил четыре удара в створ.

В итоге судейская трель, возвестившая о завершении матча, зафиксировала победу «Сахалина» — 1:0.

Действовал, как учили тренеры

Воспитанник областной спортивной школы восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким) в составе сборной России завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по каратэ «V Спортивные игры Alba 2023». Турнир проходит с 26 апреля по 2 мая в городе Каракасе (Венесуэла), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Сахалинский каратист выступал в категории «18 лет и старше, 84+ кг», в которой за золото боролись пять спортсменов. Соревнования проходили по круговой системе.

В первом бою Константин проиграл спортсмену из Никарагуа, но в оставшихся выиграл с разрывом в несколько баллов. В финальном поединке сахалинец вновь встретился с каратистом из Никарагуа, но на этот раз победа досталась Константину.

– Перед финальным поединком тренеры рассказали, как действовать. Старался следовать тренерской установке на протяжении всего боя – держал дистанцию, не давал сопернику атаковать и постоянно прессинговал. Был более активным на татами. Это сработало. В итоге я выиграл со счетом 3:1, – рассказал о своей победе островной спортсмен.

Вертикальная гонка

Тренер спортшколы зимних видов спорта Алексей Черноусов успешно выступил на чемпионате России по ски-альпинизму на Камчатке. По итогам вертикальной гонки он вошел в пятерку лучших спортсменов и попал в сборную команду России.

Дистанция вертикальной гонки состояла из непрерывного подъема по склону горы Морозной. Спортсмены преодолели 1,8 км с набором высоты 500 м.

С 2021 года ски-альпинизм официально включен в программу зимней Олимпиады и будет представлен в программе Игр 2026 года.

Восход «Восхода»

На Сахалине завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Восход».

Островной регион впервые в истории принимал столь масштабное мероприятие по этому виду спорта. За награды состязаний в стенах учебно-тренировочного центра «Восток» боролись более 400 спортсменок, представляющих Иркутскую, Новосибирскую, Томскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Республику Калмыкия, а также Москву. Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей.

В индивидуальных упражнениях у островных атлеток восемь наград. Воспитанницы южно-сахалинского спортивного клуба по художественной гимнастике «Сияние звезд» Агния Мун и Ева Варенская (тренеры Карина Хорунжая, Полина Снегирёва) завоевали золото и серебро соответственно в программе 3 юношеского разряда группы В (2016 — 2017 г. р.). Бронзу взяла Николь Шукало из корсаковской спортшколы «Флагман» (тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова).

Вероника Валейко (спортшкола «Флагман», тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина) заняла третье место по программе 3 разряда группы В (2013 — 2014 г. р.).

Воспитанница спортшколы по плаванию г. Южно-Сахалинска Софья Новикова (тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Наталья Козлова) стала обладательницей награды высшей пробы по программе 2 разряда (2013 — 2014 г. р.).

Алла Ли (спортшкола «Флагман, тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова) заработала бронзу по программе кандидатов в мастера спорта (юниорки, 12 — 15 лет).

Екатерина Танненберг (спортшкола Анивы, тренер Ольга Лукина) взяла серебро по программе мастеров спорта (2008 г. р. и старше). Третье место заняла Эльвира Олифир (спортшкола «Флагман», тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина).

В групповом многоборье у сахалинских гимнасток 11 медалей. По программе кандидатов в мастера спорта (юниорки 12 — 15 лет) бронзу взяла команда «Каллисто» (спортшкола «Флагман», тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина).

По программе 1 разряда (2001 — 2012 г. р.) серебро завоевал «Феникс» (спортшкола «Сахалин», тренеры Екатерина Королёва, Екатерина Гарбаренко).

Команда «Харппи» (спортшкола «Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина) стала обладательницей золота по программе 3 разряда (2013 — 2014 г. р.). Серебряную награду заработали «Милашки» (спортшкола по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Евгения Шипицына, Наталья Козлова, Инна Цыганова, Ксения Тихомирова).

«Веснушки» (спортшкола «Сахалин, тренер Екатерина Гарбаренко) завоевали золото по программе 1 юношеского разряда (2014 — 2015 г. р.). «Ириски» (спортшкола по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Наталья Козлова, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына) взяли серебро.

«Электра» (спортшкола «Флагман», тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова) стала второй по программе 2 юношеского разряда (2015 — 2016 г. р.). Третье место заняла команда «Энканто» (спортшкола «Сахалин», тренер Анна Микрюкова).

По программе 3 юношеского разряда (2016 — 2017 г. р.) лидером стала команда «Астэра» (спортшкола «Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина). На второй ступени пьедестала расположились «Непоседы» (спортшкола по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Наталья Козлова). Тройку лидеров замкнул «Орион» (спортклуб «Сияние звезд», тренеры Карина Хорунжая, Полина Снегирёва).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Сахалинской области.