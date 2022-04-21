Спортивный характер. Островитяне до последнего борются за победу

Два матча – два поражения

19 апреля в Южно-Сахалинске стартовал второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б».

Участвуют шесть команд, ставшие лучшими на предварительном этапе: ВК «Муром», «Северянка-2» (Череповец), «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), «Рязань-РГУ», «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Олимп» (Новосибирская область). Перед финалом наша команда занимала третье место.

В первый день соревнований «Муром» победил «Олимп» (3:1), «Северянка-2» проиграла «Рязани-РГУ» (0:3), «Сахалин» уступил одному из основных претендентов на чемпионство «Италмасу-ИжГТУ» (1:3).

Во второй день турнира «Олимп» проиграл «Рязани-РГУ» (2:3), а «Италмас-ИжГТУ» – «Северянке-2» (2:3).

Центральным поединком для наших болельщиков был матч «Сахалин» – «Муром». Про­играв «Италмасу» во вторник, наши девушки поставили себя в трудное положение в борьбе за бронзовые медали первенства. Именно поэтому островитянкам нужна была только виктория. Да и немаловажный момент – взятие реванша за поражение в первом туре со счетом 0:3.

Дебют встречи был за нашими девушками. Довольно легко они ушли в отрыв – 3:1. Соперник быстро пришел в себя, и вот уже на табло горит 4:5. Такой поворот в матче не устраивал хозяек площадки, и они постепенно смогли навязать свой рисунок игры лидеру первенства, что сказалось на счете – 7:5, 10:8, 13:10, 16:12, 20:15. Казалось, что вопрос с победителем первой партии решен. Однако другого мнения на этот счет были муромчанки. Как-то незаметно они перехватили инициативу, безошибочно стали действовать на приеме мяча, а каждую свою атаку доводили до логического конца.

Преимущество «Сахалина» стало таять, как снег в жаркую погоду, и вот на табло горит 21:21. Поймав кураж, лидер первенства уходит в отрыв – 21:23. «Сахалин» сравнивает счет – 24:24. И все же последнее слово в этой партии за «Муромом» – 24:26, 0:1.

Начало второго сета не сулило нашей дружине ничего хорошего – 4:7. Казалось, что соперника не остановить. В защите они творили чудеса, а каждая атака заканчивалась результативно. Однако хозяйки площадки не запаниковали.

Вначале они сравняли счет – 7:7, а затем постепенно заиграли так, что заставили соперниц допускать ошибки. Как итог, «Сахалин» стал уходить в отрыв – 10:8, 13:11. «Муром» не собирался сдаваться и сравнивает счет – 14:14. Хозяйки площадки показывают свой характер – 19:15. Лидер первенства вновь сокращает разрыв до минимума – 24:22. И все же нашим девушкам удается в напряженной борьбе склонить чашу весов в этой партии в свою пользу – 25:22 и 1:1 в матче.

Казалось, почувствовав «запах» победы, «Сахалин» продолжит в третьем сете диктовать свой рисунок игры сопернику. Увы. Начало партии наши девушки провалили – 1:4, 2:7. И тут соперник «забуксовал», и виной тому сахалинки. Они смогли найти «противо­ядие» против атак соперниц и сократили счет до минимума – 7:8, 8:9. Но лидер первенства вновь показывает «зубки» – 8:10, 10:14, 11:17, 12:20. Как ни старался «Сахалин», но спасти эту партию наши девушки не смогли – 21:25 и 1:2.

То, что произошло в четвертом сете встречи, не поддается никакому логическому объяснению. То ли «Муром» устал, то ли «Сахалин» поймал спортивный кураж. У островитянок получалось все. Каждая атака была результативной, в защите доставали порой «мертвые» мячи. Как следствие, они просто нокаутировали соперниц – 25:12. И сравняли счет в матче – 2:2.

Победитель матча определялся на тай-брейке. Игра до 15 очков накладывает свой отпечаток на игроков. Каждый боится допустить ошибку, которая может стоить очень дорого команде. Именно поэтому, скорее всего, островитянки в начале пятой партии боялись рисковать. Результат не заставил себя долго ждать – 1:4. Но довольно быстро «Сахалин» пришел в себя и сравнял счет – 4:4. «Муром» вновь выходит вперед – 4:6.

Островитянки опять сравнивают счет – 7:7 и даже «убегают» вперед – 9:7. Тут же делает ответный ход «Муром» – 9:9. «Сахалин» отвечает тем же – 11:9. Лидер первенства не только догоняет беглянок, но и выходит вперед – 11:12. Наши девушки не паникуют, и вот уже 12:12. «Муром» показывает отличный волейбол и, как результат, стоит в шаге от победы в матче – 12:14. «Сахалин» дарит островным болельщикам и себе в первую очередь шанс на успех – 13:14. Увы. Спортивное счастье в этот вечер было не на нашей стороне – 13:15 и 2:3 в пользу «Мурома».

21 апреля вечером «Сахалин» встречался с аутсайдером первенства «Олимпом».

Чемпионат завершится 24 апреля.

Проявила волю

В Наро-Фоминске состоялось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Участницами состязаний стали свыше 200 спортсменок.

Сахалинскую область представляли Вероника Криворучко (весовая категория до 46 кг), Анастасия Син (до 69 кг) из Поронайска, Арина Яковлева (до 61 кг) из Корсакова, Анна Боева (до 69 кг) из Анивы.

Вероника Криворучко, Анастасия Син, Арина Яковлева вышли в 1/8 финала, где проиграли своим соперницам.

Успешнее выступила Анна Боева, которая в первой схватке одолела соперницу из Смоленска. Однако во второй схватке она получила травму и проиграла.

Тем не менее сахалинская спортсменка вновь вышла на ковер и с травмой сумела выиграть еще одну схватку, одержав «чистую» победу над призером первенства страны из Улан-Удэ.

Благодаря этой победе Анна Боева получила возможность бороться за третье – пятое место.

– В заключительной схватке за две секунды до конца судьи дали один балл сопернице, посчитав, что Анна заступила за ковер. Этот балл оказался решающим. Проиграв схватку, Анна заняла пятое место. Этот результат позволил ей остаться в сборной команде России среди девушек до 18 лет, куда она была включена в 2020 году, – подвел итог тренер Виталий Симановский.

Полет в трубе

Сахалинцы успешно стартовали на Кубке России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISCUP 2022. В первый день соревнований две коман­ды островного региона «Муссоны» и «Sky Lights» заняли первое и второе место в вертикальной акробатике.

Самый высокий результат показали сахалинцы Никита Коба и Артем Маев («Муссоны»). Второе место завоевали Елизавета Корнейчук и Дарья Демешина («Sky Lights»). Еще одна островная команда «Биба и Боба», выступавшая в этой же дисциплине, заняла пятое место.

Спортсмены являются воспитанниками спортивной школы по техническим видам спорта.

Соревнования проходят в Москве с 18 по 24 апреля. В них принимают участие спортсмены из 16 регионов страны.

Добежали до медалей

Всероссийские соревнования по легкой атлетике принесли «серебро» и «бронзу» островным спортсменам. Старты прошли в приморском городе Артеме и собрали свыше 170 участников.

В сборную команду Сахалинской области вошли спортсмены из корсаковской спортшколы и СШОР летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого.

Сахалинец Виталий Ланцев завоевал «серебро» в беге на дистанции 1000 метров.

Эстафета 4х1000 принесла третье место Виталию Ланцеву, Веронике Груздо, Владиславу Эм и Ксении Ивахненко.

Женский мини-футбол

В Орле завершился финал первенства России по мини-футболу среди женских команд I лиги. Дюжина команд оспаривала звание сильнейшей любительской команды страны. Среди них была «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск). Она заняла одиннадцатое место, выиграв один матч из четырех.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.