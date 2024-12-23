Спортивный лыжный сезон 2024 – 2025 стартовал в Южно-Сахалинске региональными соревнованиями «Гонка сильнейших»

Впервые в истории проведениях лыжных гонок на острове соревнования прошли на искусственном снегу. Надо отметить, что организаторам было непросто при подготовке лыжни к старту. Опыта такого не было и учились, что называется, на своих ошибках. Несмотря на это, с задачей справились на «отлично».

На старт вышли лыжники из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Смирных, Охи, Невельска. Более 150 спортсменов. Самому юному исполнилось 11 лет, ветерану – 63 года.

Пристальное внимание было к юношам и девушкам 2007 – 2008 годов рождения. Именно спортсмены этого возраста будут защищать честь области на чемпионате ДФО с 20 января по 2 февраля в Южно-Сахалинске.

К сожалению, наши воспитанники не включены в состав сборной России на Российско-Китайские игры, стартующие в Южно-Сахалинске 8 января.

В программе первого дня соревнований – в субботу – была гонка свободным стилем, второго – классика.

У девушек 16 – 17 лет борьбу за медали вели семь лыжниц. Им предстояло преодолеть три круга по 1,5 км. Первый круг быстрее всех прошла Полина Беликова (спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта) – 4:14,9 секунды. Около семи секунд уступила ей подруга по команде Милана Ерашова.

Замыкала тройку предварительного протокола Яна Низяева (Оха) – 4:25,5. После трёх километров дистанции лидерство захватила Милана Ерашова – 8:46,2. У Полины Беликовой было второе время – 8:58,6. Яна Низяева проигрывала Полине 5 секунд. Первой финишировала Полина Беликова. Её результат 13:34,4 через несколько секунд улучшила Милана Ерашова – 13:06. Настоящий спортивный триллер случился после финиша Яны Низяевой. Охинка смогла выиграть у Беликовой 0,1 секунды.

Юноши 2007 – 2008 года рождения бежали пять кругов по 1,5 км. В этот день на лыжне господствовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта. С первых километров лидерство захватил Илья Толстяков. И как результат лучшее время дня – 18:31,9. Второе время показал Дмитрий Глазунов – 19:05,2. «Бронза» у Ростислава Коваля – 19:12,5.

В воскресенье в гонке классическим стилем на 4,5 км у девушек 16 – 17 лет пьедестал почёта остался без изменения. Правда, призёры поменялись местами. На высшей ступеньке стояла Полина Беликова – 14:41,3. Второй была Милана Ерашова 14:42,6. Замкнула тройку призёров Яна Низяева – 14:46,5.

У юношей борьба за подиум разгорелась очень серьёзная. Илья Толстяков после прохождения четырёх кругов уверенно возглавлял гонку. Казалось, что вопрос с победителем уже решён, и Илья сделает золотой дубль на этих соревнованиях.

Однако, другого мнения был его товарищ по команде Константин Нурулин. После первого и второго круга он занимал пятую строчку предварительного протокола, после четвёртого Константин переместился на четвертое место. На заключительном отрезке 1,5 км Нурулин показал, что в спорте возможно всё.

У второго призёра Ильи Толстякова он выиграл 24,4 секунды. Замечу, за 1,5 км до финиша Константин проигрывал Илье 5 секунд. Время победителя 19:25,1. Бронзовую медаль забрал Дмитрий Глазунов – 20:25,5.

После первого старта преждевременно делать выводы о готовности наших лыжников к первенству ДФО. Впереди и чемпионат области на призы «Дружба». Результаты гонок покажут, насколько нашим лыжникам по силам вести борьбу за медали в индивидуальных гонках, эстафетах и общекомандном первенстве.

Игорь КАРПУК.

Фото Марины ПЫЛЯЕВОЙ.

Видео автора.