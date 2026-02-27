Спортивный спектакль в двух действиях. На чемпионате России по лыжным гонкам

Во второй день чемпионата России по лыжным гонкам его участники подарили болельщикам захватывающий спортивный спектакль в двух актах. Сюжеты были закручены так, что еще долго их будут вспоминать те, кто 26 февраля присутствовали на «Триумфе».

Открывали соревновательный день гонкой на 20 км со сменой лыж после преодоления половины дистанции и перехода с классического хода на свободный женщины.

Особое внимание болельщиков было приковано к выступлению неудачницы первого дня соревнований Вероники Степановой. Вопрос был один. Сможет ли олимпийская чемпионка выдать свой фирменный финиш и завоевать очередную золотую медаль чемпионата страны?

После прохождения первой контрольной отметки 1,4 км гонку возглавляла Алина Пеклецова (Вологодская область) — 4:16,2. Это лидерство смело можно назвать условным. Впереди было более 18 км дистанции и замыкавшая десятку преследователей Екатерина Булычева (Ленинградская область) проигрывала лидеру 4,7 секунды. В этой десятке были практически все претендентки на медали — Екатерина Никитина (Москва), Вероника Степанова (Татарстан), Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), Алиса Жамбалова (Тюменская область — республика Бурятия).

На отметке 6,6 км впереди лыжного каравана бежала Екатерина Никитина. Вероника Степанова, Алина Пеклецова, Алиса Жамбалова, Елизавета Маслакова (Ленинградская область), Елизавета Пантрина (Тюменская область), Лидия Горбунова (Татарстан) и еще пять спортсменок, образно выражаясь, дышали лидеру в спину, проигрывая от 0,2 до 2 секунд.

Позади участниц остались контрольные отметки 8 и 9,9 км, а лыжный караван продолжал держаться плотной группой. Лидеры менялись, но десятый из группы преследователей проигрывал ему не больше 2,7 секунды.

После смены лыж в транзитной зоне и перехода с классики на свободный ход темп гонки возрос. Долгое время лидировала Алина Пеклецова. Вероника Степанова всегда находилась рядом. Когда до финиша оставалось менее 2 км олимпийская чемпионка возглавила гонку. На последнем подъеме Вероника выдала свой фирменный рывок и смогла оторваться от преследовательниц. На финишной прямой была упорная борьба за викторию, но обойти Степанову никто из соперниц не смог. Победительница с раздельного старта на 10 км классикой Евгения Крупицкая уступила Веронике 0,9 секунды. Очередную бронзовую медаль в Южно-Сахалинске завоевала Алина Пеклецова.

У мужчин в скиатлоне на такой же дистанции борьба за подиум получилась более жесткой.

После преодоления 1,4 км лыжный караван возглавлял Сергей Ардашев (Татарстан) — 3:55,5. Его лидерство особо никого из участников гонки не беспокоило. Замыкал десятку преследователей Олег Поляков (Брянская область), проигрывая первому всего 2,2 секунды. На «пятках» у Сергея висели Иван Якимушкин (Тюмень), Сергей Забалуев, Александр Большунов (оба Татарстан), Алексей Червоткин (Тюмень), Илья Чертков (Пермский край), Артем Мальцев (Тюмень), Павел Соловьев (Красноярский край — Мурманская область), Евгений Семяшкин (республика Коми). Каждый из преследователей горел желанием завоевать место на подиуме. Лидеры менялись, и предсказать итоги этой гонки никто не мог. Финиш с каждым километром был ближе, а в отрыв никто из лыжников или группы из 4 — 5 человек убегать даже не собирался.

После смены лыж рискнул покинуть караван Сергей Волков (Татарстан). Дерзкий поступок молодого лыжника поначалу никто из спортсменов всерьез не воспринял. Когда же разрыв за 5 км до финиша гонки достиг 14 секунд, караван «заволновался» и «проснулся», бросился в погоню. На контрольной отметке 16,6 км между лидером Сергеем Волковым и Александром Большуновым отставание сократилось до 4,5 секунды. Шедший двадцатым в этой группе преследователей Евгений Белов (Тюмень) проигрывал Волкову 9,9 секунды. Караван не только «съел» беглеца, но и отодвинул его в итоговом протоколе на 16 место.

До финиша оставалось чуть меньше километра, когда на трассе произошли два «завала», в который попало в общей сложности десять человек. Увы, все они лишились возможности побороться за награды чемпиона.

На финишную прямую с спуска выкатилось 13 лыжников. Спринт в захватывающей борьбе выиграл лидер сезона Сергей Ардашев. Насколько драматичной была развязка гонки, говорят об этом цифры. Финишировавший вторым Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО-Югра) проиграл чемпиону 0,1 секунды. Второй представитель Югры Андрей Кузнецов показал абсолютно одинаковое время с Дмитрием Жулем (Красноярский край), проиграв Ардашеву 0,3 секунды. Александр Большунов финишировал пятым.

За день до начала чемпионата губернатор области Валерий Лимаренко встречался с участниками чемпиона. Спортсменам Валерий Игоревич пообещал: победителям любой гонки от его имени будет дополнительный бонус к виктории, в виде камчатского краба. Данное слово губернатор Сахалинской области сдержал.

Сегодня у участников чемпиона день отдыха. В субботу, 28 февраля, пройдет смешанная эстафета 4х5 км. Начало соревнований в 16.30.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

