Спорту все возрасты покорны. Добиться хороших результатов и получить массу удовольствия от соревнований

Полумарафон «ЗаБег.РФ»

Южно-Сахалинск присо­единился к масштабному всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». В островной столице одновременно со всей страной стартовали более 750 человек. Общее количество гостей спортивного события превысило 1000, сообщили в региональном министерстве спорта.

Первыми на старт вышли дети до 12 лет и спорт­смены с ограниченными возможностями здоровья. Они соревновались в забеге на 1 км. Чуть позже к состязанию присоединились участники, которые захотели проверить свои силы на дистанциях 5, 10 и 21,1 км.

Лучшее время на дистанции в 1000 метров показали Виталий Ланцев, Вячеслав Смыков, Александр Баранов, Вероника Груздо, Кира Рыкунова, Анна Диглис.

Быстрее всех в забеге на 5 км оказались Юрий Лагун, Тимур Екимов, Иван Малородов, Ульяна Николова, Екатерина Воротыляк, Ксения Ивахненко.

На дистанции 10 км лидерами стали Роман Трубецкой, Константин Цымбал, Вячеслав Перелыгин, Марина Солодова, Валентина Перелыгина, Ольга Жижикина.

На самой сложной дистанции – 21,1 км – быстрее всех к финишу пришли Ильяс Нургалиев, Кирилл Смирнов, Антон Бакай, Ульяна Добровольская, Елена Железняк и Елена Бурикова.

«ЗаБег.РФ» – самый масштабный полумарафон с синхронным стартом более 150 тысяч участников. В этом году спортивное событие в стране прошло в шестой раз, а в Сахалинской области – в третий.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» организован в честь 75-летия Сахалинской области.

Сахалинцы – третьи

II этап XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России завершился в Южно-Сахалинске.

На протяжении двух дней на стадионе «Спартак» 160 спортсменов, представляющих Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, республики Бурятию и Саха (Якутия), Еврейскую автономную область, а также Амурскую и Сахалинскую области, состязались в 19 дисциплинах. Среди них – бег с барьерами на 100, 110 и 400 метров, бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 м, бег на 2000 м с препятствиями, смешанная эстафета 4 по 400 м, толкание ядра, метание копья, молота и диска, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок и семиборье.

Победу одержала сборная команда Хабаровского края. Спортсмены Приморского края стали вторыми, сахалинские легкоатлеты третьи.

Финальный этап спартакиады пройдет в конце июля 2022 года в Челябинске.

Девять разных дебютов

В Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мужчин. Его участниками стали 49 шахматистов. У 14-ти из них рейтинг превышал отметку в 2000 пунктов ЭЛО, что говорит о своего рода знаке качества.

Островной регион представлял Виталий И (13-е место в стартовом списке). Он начал турнир с двух побед, затем два раза сыграл вничью и закрепился в лидирующей группе. Затем последовали еще одна победа и ничья.

В седьмом туре сахалинец потерпел единственное поражение от Алексея Спицына с Камчатки.

На финише Виталий И одержал две победы и завершил чемпионат с результатом 6,5 из 9.

Это позволило ему разделить четвертое – пятое места с Антоном Тугариным из Бурятии. По дополнительным коэффициентам сахалинец остался пятым, показав свой лучший результат за все время участия в чемпионате ДФО.

Пятое место – это вполне достойный результат с учетом того, что по рейтингу у Виталия был только 13-й стартовый номер.

– В целом игрой я вполне доволен. Хотя, конечно, есть где усиливать ее. Готовился я к каждому сопернику персонально. Сыграл девять разных дебютов, – прокомментировал свое выступление Виталий И.

В борьбе на дистанции

В Челябинске стартовала Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису и легкой атлетике. В ней принимают участие около 300 спортсменов из 23 регионов страны.

В первый день соревнований в беге на дистанции 50 м сахалинка Полина Захарова заняла второе место. Бронзовую медаль в забеге на 100 м команде принесла ее землячка Карина Воробьева. Еще два «серебра» в стометровке завоевали наши Николай Аверко и Алексей Бель.

На дистанции 400 м в упорной борьбе островитянин Никита Бурик уступил призовое место, став четвертым.

Медали всех достоинств

Островные киокушины привезли четыре медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа. Состязания прошли в Хабаровске.

Владислав Сорочин из Корсакова стал обладателем золотой медали, его земляк Павел Черных удостоился «серебра», а спортсмены из Южно-Сахалинска Роман Токмаков и Надежда Дехтелинская вернулись домой с «бронзой».

Поедет на финал Спартакиады

В Хабаровске состоялся дальневосточный этап одиннадцатой летней Спартакиады учащихся России. Соревнования по спортивной гимнастике объединили спортсменов из городов Хабаровского края, Забайкалья, Приморья, Бурятии, Якутии и Сахалина. 14 юношей и 15 девушек отбирались на всероссийский этап спартакиады.

Команду Сахалинской области представили трое воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. Наши гимнасты заняли первое общекомандное место.

Дальневосточный федеральный округ на всероссийском финале летней Спартакиады учащихся представит сахалинец Михаил Дворников.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.