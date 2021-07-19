Справедливый подход. Разработан законопроект о сохранении региональным ветеранам труда мер поддержки при смене места жительства

В областную думу внесен законопроект «О внесении изменений в статьи 1 и 19 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области», сохраняющий право на ежемесячную денежную выплату за гражданами, имеющими звание «Ветеран труда Сахалинской области», в случае их выезда на постоянное место жительства за пределы области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Званием «Ветеран труда Сахалинской области» поощряются жители области за многолетний труд на территории региона, длительность которого и дает право рассчитывать на помощь государства. Но при выезде на постоянное место жительства в другие местности действующий региональный закон лишает ветеранов права на меры социальной поддержки. Хотя смена места жительства не должна влиять на степень значимости вклада каждого на развитие страны и региона в целом.

Прокуратура области направила губернатору предложение о внесении соответствующих изменений в региональный закон ¹ 127-ЗО. По результатам совместной проработки указанного вопроса губернатором принято решение о внесении изменений в закон.

Тамара ФЕДОРОВА.