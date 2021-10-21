Спрос и за сроки. Глава региона покритиковал строителей за нерасторопность

В минувшую среду губернатор Валерий Лимаренко «проинспектировал» социальные объекты Долинского района.

В средней школе не закончены ремонтные работы по утеплению фасада. Строители обещают уложиться до 30 октября. Но насчет этого срока у губернатора возникли сомнения. Он потребовал ускориться и при необходимости даже удлинить рабочий день строителей. А за невыполнение графика пригрозил строго спросить и с подрядчиков, и с мэра. Учащиеся школы, которой в следующем году будет полвека, страдать не должны.

На школьной территории Валерий Лимаренко пообщался с учениками, которые в прошлом году благодаря своей инициативе защитили проект сооружения волейбольной площадки. Деньги выделили в рамках программы «Молодежный бюджет», и теперь можно проводить время с пользой для дела.

Познакомился губернатор и с работой амбулатории села Сокол. Здесь его интересовал не только капитальный ремонт кровли вместе с фасадом здания. Работы там, кстати, идут по плану и должны завершиться в ноябре и декабре. Валерий Лимаренко посмотрел, как организована медицинская помощь жителям села.

В целом у него остались хорошие впечатления. В прошлом году в помещении сделали ремонт. По словам пришедших в этот день к доктору на прием сельчан, к работе амбулатории у них нареканий нет – прием ведут два участковых терапевта, а также педиатр и стоматолог. Раз в месяц приезжают узкие специалисты из Долинской ЦРБ, что очень удобно. В самой больнице пополнился штат врачей.

Позитив еще в том, что одна из врачей соколовской амбулатории, Кристина Ян, после окончания медуниверситета вернулась на родной Сахалин, и ей нравится здесь работать.

– Мы добиваемся и будем добиваться дальше, чтобы медицина у нас была доступной, – подчеркнул губернатор. – Чтобы все обследования и походы к врачу занимали максимум неделю, чтобы развивалась диспансеризация.

Кстати, только Сахалинская область имеет такую программу, где каждый человек, достигший 65 лет, может пройти эту процедуру. Почему 65? Потому что мы считаем, что это уже возрастная зона риска, а мы за то, чтобы постараться продлить жизнь сахалинцам и курильчанам. В этом году нужно обеспечить стопроцентное обследование.

Евгений АВЕРИН.