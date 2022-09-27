Спрос на кнопочные телефоны резко вырос в России после начала частичной мобилизации. Призывники могут взять с собой в дорогу только кнопочный телефон, но не смартфон.

В нашем проекте «Воспетые острова» мы уже знакомили читателей с известным российским автором-исполнителем Александром Казанцевым (его сценический псевдоним Александр Сотник). Он написал песню «Сахалин»...
С сегодняшнего дня запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации.
Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей...
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Южно-Сахалинска – ефрейтор Андрей Ахатов.
Руководство области выражает искренние соболезнования родным и близким, обещает оказать...
В минувший понедельник в Южно-Сахалинске стартовала юбилейная неделя — горожан поздравляют с Днем рождения областной столицы.
Праздничные площадки распределены по Коммунистическому проспекту: в нескольких местах...
Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась 5 сентября на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.
Организатор выставки – Фонд Росконгресс...