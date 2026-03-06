Спурт в финишном коридоре. На чемпионате России по лыжным гонкам

Очередной репортаж с чемпионата России по лыжным гонкам начну с сенсационной новости для всех любителей спорта нашей области.

С 17 по 19 марта на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» Южно-Сахалинска пройдет чемпионат России по фристайлу. Островитяне смогут увидеть старты более 80 сильнейших спортсменов страны в дисциплинах «могул» и «парный могул».

Вчера на чемпионате по лыжным гонкам мужчины разыграли медали в эстафете 4х7,5 км. На старт вышло 12 команд. Татарстан выставил три дружины, Коми — две, Тюменская, Ленинградская и Свердловская области, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург, Удмуртская республика и Красноярский край – по одной.

Среди главных фаворитов на викторию считались первая и вторая команды Татарстана, Коми-1, Тюмени, Красноярского края, Ленинградской области.

На первом и втором этапах лыжники преодолевали дистанцию классическим стилем. Заключительные два — свободным. Каждый участник преодолевал два круга по 3750 метров.

На первой контрольной отметке 1,8 км дебютного этапа лыжный караван возглавлял Виктор Жуль (Красноярский край). Лидерство было условным. Замыкавший группу спортсменов Илья Рапкин (Санкт-Петербург) проигрывал Виктору 5,2 секунды. Участники эстафеты не спешили форсировать события, особо никто не пытался убежать на первом круге в отрыв.

Идя плотной группой, довольно часто в таких ситуациях бывают случайные столкновения, непредвиденные падения не только на спуске. В этот раз Иван Якимушкин случайно наступил на пятку лыжи Виктора Жуля и у того поломалось крепление . Левая лыжа уехала от спортсмена.

В 15 — 20 метрах от этого инцидента находилась группа специалистов и тренеров, но, к сожалению, у многих были в руках только запасные лыжные палки и ни одной лыжи. Как ни пытался Виктор установить крепление на лыжу, оно у него каждый раз вылетало. Красноярец большую часть дистанции бежал на одной лыже, вторую неся в руке. Только за километр до завершения первого круга Виктору Жулю смогли заменить сломанный инвентарь.

Виктор отправил своего брата Дмитрия на второй этап спустя 3 минуты 33 секунды, команда потеряла даже теоретические шансы бороться за место на подиуме. К чести спортсменов, они не снялись с эстафеты. Более того, смогли догнать Санкт-Петербург и занять одиннадцатое место. Если бы на чемпионате присваивался приз «За волю к победе», его обладателями стала бы дружина из Красноярского края.

Что касается результатов дебютного этапа, то Иван Якимушкин (Тюмень) первым отправил на второй этап Алексей Червоткина. Сергей Ардашев (Татрстан-1), Илья Трегубов (Ленинградская область) проигрывали ничтожные 0,1 и 0,2 секунды. Владислав Осипов (Татарстан-2) отправился на этап спустя 0,8 секунды после лидера. Всего 1,4 секунды отделяли Алексея Виценко (Коми-1) от Алексея Червоткина.

Довольно быстро эта пятерка воссоединилась и к группе прибавился Константин Тиунов (ХМАО-Югра). Большую часть этапа Алексей Червоткин возглавлял гонку. Как ни пытался олимпийский чемпион уйти в отрыв от группы, соперники не позволили ему этого сделать.

И все же Дениса Спицова Алексей смог отправить на дистанцию третьего этапа на 3,1 секунды раньше, чем это сделал Сергей Ардашев (Татарстан-1), передав эстафету Ивану Горбунову.

Замыкала тройку команда Коми -1, (отставание 4,2 секунды), на этапе за которую выступал Евгений Семяшкин. Четвертым отправился на дистанцию Денис Филимонов (Татарстан-2), минус 4,7 секунды от лидера. Сохраняла надежду побороться за медали и дружина Ленинградской области, которая проигрывала Тюмени 16,2 секунды.

К контрольной отметке 2,1 км Никита Денисов (Ленинградская область) смог сократить отрыв от лидеров до 7,9 секунды. Судя по всему, погоня забрала много сил у Денисова, и на втором круге он стал отставать от лидирующей группы.

На четвертый этап Александр Бакуров (Ленинградская область) отправился спустя 52, 1 секунды после того, как четверка главных претендентов на подиум уже была на дистанции — Коми-1, Тюмень, Татарстан-1, Татарстан-2.

Подборка финишеров была просто мечта. За Коми-1 бежал Кирилл Кочегаров, Тюмень представлял Артем Мальцев, Татарстан-1 — Александр Большунов, Татарстан-2 — Сергей Забалуев, который имел в своем активе победы над Большуновым в финишном коридоре. По ходу этапа каждый участник возглавлял пелетон.

На последнем подъеме Сергей Забалуев (Татарстан-2) попытался убежать от группы, но ему этого не позволили сделать Александр Большунов и Кирилл Кочегаров. На финишную прямую тройка вылетела одновременно.

И все же больше сил на главное ускорение заключительного этапа эстафеты осталось у Сергея Забалуева, который смог на 0,1 секунды опередить олимпийского чемпиона, принеся команде Татарстан-2 золотые медали. Замкнул тройку призеров Кирилл Кочегаров, завоевав для Коми-1 бронзу.

На этом чемпионате Александр Большунов в третий раз уступил соперникам на финишной прямой: в скиатлоне, командном спринте и вот теперь в эстафете.

Сегодня на чемпионате день отдыха. Завтра, 7 марта, женщины выйдут на старт марафона, который будут преодолевать свободным стилем. С общего старта на 50 км они стартуют в 15.30.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

