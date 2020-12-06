«Спутник V» приземлился на Сахалине. В регионе началась вакцинация от коронавируса

Сахалинская область одной их первых в стране и первой на Дальнем Востоке приступила к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции. 6 декабря в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины «Спутник V» – 300 доз.

С борта самолета вакцина сразу отправлена в медицинское учреждение.

Процесс вакцинации будет многоступенчатым. Следующую партию препарата в Сахалинскую область доставят через две недели. Первыми вакцину получат представители групп риска – это медработники, которые находятся в прямом контакте с пациентами, затем врачи и медсестры общего звена. Вместе с ними будут прививаться учителя, работники социальных служб. Далее – в добровольном порядке – остальные жители области. В ближайшее время начнется сбор данных у граждан, которые хотят получить вакцину, сообщила пресс-служба правительства области.

– Для удобства жителей будем использовать ресурс 1-300, возможно, запись проведем через портал госуслуг. Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Медсестра поликлиники № 4 Дарья Ашихмина, которая одной из первых на Сахалине сделала прививку от COVID-19, считает, что вакцинация очень важна.

– Чтобы не болеть, надо прививаться. Болезнь сложная, прививка может защитить от самого неблагополучного исхода, – отметила девушка.

Ее коллега Валентина Сабынич сейчас работает в инфекционном отделении областного кожного диспансера.

– Я постоянно в контакте с больными. Через меня каждый день проходит до 50 человек, при этом не хочу болеть сама, не хочу нести инфекцию домой, поэтому я за прививку. Рекомендую сахалинцам вакцинироваться, чтобы не болеть и не сидеть в режиме самоизоляции, – поделилась Валентина Сабынич.

Молодого специалиста поддерживает врач Вагиз Загидулин.

– Я верю в вакцинацию как метод. Только она спасла мир от таких страшных инфекций, как дифтерия, коклюш, столбняк. Думаю, на данный момент только вакцина избавит нас от пандемии. Распространение инфекции можно будет остановить, когда в социуме образуется коллективный иммунитет. Опыт коллег показывает, что вакцина в целом безопасна, – сказал врач.

По данным специалистов, для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30 процентов всех жителей.

Елена БЕЛОВА.