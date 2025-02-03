Сравним цены у нас и на Кубани

Всегда интересно, а какие цены на материке?

Сегодня мы решили сравнить сахалинские с ценами на рынке в Краснодаре (на 1 февраля 2025 г.). Цены в Южно-Сахалинске островитянам знакомы. Сами сравните. Но некоторый анализ всё же решили сделать.

Картошка – 65 – 120

Капуста – 70

Огурцы – 140 – 600

Помидоры – 300 – 500

Икра – 9000 – 12000

Сёмга – 1700

Горбуша – 350

Карась – 160 – 390

Мандарины – 140 – 250

Бананы – 180

Яйца – 120 – 170

Молоко – 130

Мяса свинина – 450…

Мясо говядина – 750

Курица – 300

Автобус по городу – 50 – 55

Что бросается в глаза: цены приблизительно одинаковые. Разброс зависит от качества продукции. А вот качество многих продуктов на Кубани оставляет желать лучшего. Например, кубанские помидоры даже летом абсолютно не вкусные. Красивые, но какие-то пластмассовые. Без запаха. То же самое касается тепличных огурцов. Не пахнут!

И картошка сахалинская гораздо вкуснее. Просто пирожное в сравнении!

Парадоксы экономики: рыбная продукция зачастую на Сахалине дороже. Конечно, на Кубани и знать не знают, что такое морской гребешок, морская капуста без уксуса, пянсе, вкусная сахалинская ким-ча, свежая навага, корюшка, уёк. На Сахалине большая редкость – карась, сазан, толстолобик, тарань, хамса. А именно эта рыба – основной рыбный продукт кубанцев. Карася можно и самому наловить в любом канале у многочисленных рисовых чеков.

Так и тут всё в порядке с навагой. Недавно угощали – оторваться не мог! Сладенькая!

Горбушу, кету можно купить в Краснодаре подешевле в магазинах-складах «Светофор». Но она уже «цветная», мясо белое. Тонкостей кубанцы не знают. Покупают то, что сахалинец есть не станет. Икра вся пересоленная. Какая-то заскорузлая. Про «малосолку» никто и не слышал. Берут всё равно, на праздничные столы.

Общественный транспорт – сахалинцам есть чем гордиться! В Краснодарском крае троллейбусы, трамваи, автобусы по стоимости проезда уже давно перешагнули границу 50-ти рублей.

Мандарины на Кубани из-за близости к Абхазии всегда стоили вдвое дешевле картошки. Сейчас там политические сложности. Границу слегка закрыли. Но лазейки остались. Поэтому мандарины хоть и подорожали, но продаются везде.

Цены на билеты в театры, клубы, филармонию идентичны. На звёзд эстрады на Сахалине цены заоблачные! Вроде бы, причины понятны. Перевезти тонны аппаратуры дешевле из Москвы на фуре, чем самолётом.

Пиво на Сахалине в два раза дороже. Хорошие кубанские, крымские, грузинские вина дороже в Краснодарском крае. Может потому, что не «разбодяженные». Хотя друзья угощали здесь хорошим сухим «Каберне» – волшебное!

По таблице можно было бы на некоторых пунктах озадачиться. Но нужно не забывать о средней зарплате там и здесь.

Если есть возможность связаться с родственниками или друзьями из других регионов России, попросите информацию по ценам из этой таблицы. Мы разместим. Интересно же самим знать, как мы тут живём!

Константин СЕРГЕЕВ.