Сражение с пучинистыми грунтами. Ремонт автодороги между селами Арково и Мгачи Александровск-Сахалинского района напоминает операцию по прорыву окружения

Сейчас там полностью нет проезда между селами Мгачи и Виахту (протяженность более 100 км), частично он есть на 12-километровом участке от Мгачи до Арково. За последний взялись на этой неделе. Там ведут аварийно-восстановительные работы.

Затем приступят к самому проблемному отрезку до Виахту, сообщил первый вице-мэр района Евгений Демидов. В этом населенном пункте пока хватает запасов продовольствия и горючего. Но в любом случае оказаться в положении невыездного – так себе удовольствие.

Ко всему этому привело обильное таяние снега, большое количество выпавших осадков, и долговременная бесхозность. Раньше по этой дороге возили лес местный леспромхоз, он же ее и содержал. У таежных сел, которые она соединяет – Виахту, Хоэ, Трамбаус и Мгачи было надежное транспортное сообщение с внешним миром. Изменилось все после крушение лесопромышленного комплекса Сахалина. Содержать автодорогу и постоянно следить за ее состоянием стало фактически некому. Брались за нее только когда проезд становился невозможен.

В этом году из области поступило 60 млн рублей на плановый ремонт, сообщил Евгений Демидов. Администрация готовит документы для конкурса. Тогда дорога будет закреплена за подрядчиком. Ну а пока нужно сосредоточиться на аварийно-восстановительных работах.

– Между Мгачи и Арково с середины недели стали работать две единицы техники наших дорожных предприятий, сейчас ее количество увеличено до 12, – сообщил первый вице-мэр. – Рабочие ведут выемку пучинистого грунта, который после размыва осадками затрудняет проезд и заменяют его другими материалами. 19 мая там все должны закончить, и мы займемся самым трудным отрезком до Виахту. По нашим сведениям, там повреждено больше 10 участков.

Параллельно с этим мэрия готовит документы для постановки дороги на кадастровый учет. Процесс должен завершиться к 1 июля. Тогда автодорога перейдет в ведение района, не будет считаться бесхозной, проще будет заниматься ее ремонтом и содержанием.

Во всех селах, расположенных вдоль проблемной дороги, проживает не более 400 человек.

Антон Смоляков.