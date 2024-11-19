Сразу два сквера Невельска победили в конкурсе на благоустройство в прошлом году

В 2023 году в онлайн-опросе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) участвовало два объекта от города-порта Невельска: сквер имени адмирала Г. И. Невельского (неподалёку от средней школы № 2) и сквер памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (у пересечения улиц Железнодорожной и Северной). Наибольшее количество голосов горожан (2194) получил первый сквер. А вот по числу принявших участие в этом голосовании район лидировал по Сахалинской области. За эту активность невельчан региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства выделило Невельскому городскому округу на реконструкцию обоих объектов около 30 млн рублей. Сейчас оба сквера полностью отреставрированы силами местных строителей.

Работа в два этапа

Реставрировать сквер памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. начали несколько лет назад. В 2021 году по проекту ФКГС приступили к первой части реконструкции. Тогда на площадке выложили тротуарную плитку, разбили клумбы и установили уличное освещение.

После голосования невельчан за второй этап работы продолжились. Заменены подпорные стенки площадки и покрытие перед постаментом, ступени. Установлены и скамейки (некоторые даже с навесами от солнца), наземные светильники, урны. Добавляют красок скверу вазоны с цветами.

Вообще сквер знаменит мемориальным комплексом, автор которого механик Невельской базы тралового флота Владимир Радченко. В центре изображён солдат с автоматом в руке на фоне вертикальной стелы. По бокам от него – даты начала и окончания Великой Отечественной войны. На барельефе – рукопашная схватка советских солдат с немецкими фашистами и высадка морского десанта.

Мемориальный комплекс, как и сам сквер, открыли 2 сентября 1991 года, в день 46-летия Победы над японскими милитаристами. За три десятилетия площадка у стелы-барельефа, как и сама стела, «устала». Но после двухэтапной реконструкции сквер стал выглядеть ярче. Администрация городского округа планирует реставрировать стелу-барельеф.

Каждый год в День Победы невельчане приходят в этот сквер, чтобы почтить память не вернувшихся с войны героев. Вот и 3 сентября нынешнего года, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, к обновлённому мемориалу горожане возлагали цветы, вспоминали героев и проводили акцию «Свеча памяти».

Второй объект во всей красе

Бесспорный победитель прошлогоднего голосования, сквер имени адмирала Г. И. Невельского, открылся 12 августа 1996 года в честь 50-летия города Невельска. Тогда установили памятную доску и памятник адмиралу в полный рост. Это коллективная работа скульпторов мастерской Вучетича.

Сквер всегда привлекал к себе внимание жителей и гостей Невельска. Но в последний раз его реконструировали лет 10 назад. И за эти годы пространство потеряло былой вид.

В этом году на территории около 1900 квадратных метров поменяли брусчатку, установили декоративные опоры уличного освещения. Подпорные стены и ступени облицевали современными материалами. Появились зелёные насаждения и красивое ограждение, скамейки (обычные и с навесом) и урны. Для маломобильных горожан обустроили пандусы. Обновили постамент памятника адмиралу Невельскому.

Фонтану в Невельске быть!

Сегодня в городе у моря 19 скверов. За реконструкцию других пространств невельчане уже проголосовали – на площади Ленина в следующем году установят первый в Невельске фонтан, скамейки, навесы и высадят цветы на клумбах.

Елена КУЛИКОВА.