Сразу три анивских семьи отпраздновали новоселье

Они перебрались из ветхих квартир в дом по улице Совхозной, 13 благодаря программе переселения из аварийного жилья.

В торжественной обстановке новосёлам вручили ключи. Как сообщили в анивской администрации, до конца года в районе новоселье отметят еще 15 семей. Строители готовят к сдаче 6 квартир в селе Петропавловском и 9 квартир – в селе Мицулёвка.

По той же программе на территории района снесли 24 многоквартирных дома, отслуживших свой срок.

Демонтаж зданий проводился с соблюдением всех необходимых мер безопасности и экологических требований, с последующей утилизацией строительного мусора. Расселение анивчан продолжится и в следующем году.

Антон СМОЛЯКОВ.