Среди сильнейших. Сахалинские спортсмены уверенно чувствуют себя на всех турнирах

Шах и мат гроссмейстеру

В Анапе завершился шахматный фестиваль «Морская гавань». Он включал в себя этап Кубка России по «классике», а также этапы Гран-При России по быстрым шахматам и блицу.

Турнир по классическим шахматам собрал 67 участников. Среди них были десять международных гроссмейстеров, пять международных мастеров, несколько мастеров ФИДЕ, а также очень много сильных игроков.

Победу одержал гроссмейстер из Москвы Никита Афанасьев. В активе победителя 7 из 9 очков.

Островной шахматист Дмитрий Ден набрал 4 очка и занял 42-е место, сообщили в региональном министерстве спорта.

После этого сахалинец принял участие в этапе Гран-При России по быстрым шахматам. Этот турнир оказался еще более представительным. На трехдневный этап дополнительно приехало несколько сильных гроссмейстеров. Всего же было 166 участников.

В итоге набольшее количество очков (по 8,5 из 11) набрали пять международных гроссмейстеров. Дополнительные показатели расставили их в следующем порядке: Борис Грачев, Иван Розум, Евгений Алексеев, Никита Петров и Павел Смирнов.

На пол-очка от них отстали семь шахматистов. В их числе – Дмитрий Ден (в его активе 6 побед, 4 ничьи, 1 поражение). Коэффициенты вывели островитянина на девятое место. Позади остались несколько «гроссов». Наградой сахалинцу стал один из специальных призов.

Этап блиц Гран-При России привлек внимание 128 шахматистов. Они сыграли 13 туров по швейцарской системе (контроль времени 3 минуты на партию + 2 секунды за каждый ход).

Победу праздновал международный гроссмейстер из Москвы Борис Грачев.

Дмитрий Ден набрал 8 очков (7 побед, 2 ничьи, 4 поражения) и занял 27-е место. Одна из этих побед одержана в партии с международным гроссмейстером Алексеем Хрущевым.

Воля к победе

В Комсомольске-на-Амуре состоялся традиционный межрегиональный турнир по боксу «Кубок Амура». Его участниками стали свыше 100 боксеров из Амурской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).

Островной регион представляли воспитанники Шахтерска. Им удалось завоевать пять медалей (две золотые, серебряную и две бронзовые).

– Победителями турнира стали Ярослав Васильев (возрастная группа 2010 – 2011 г. р., весовая категория до 36 кг) и Даниил Скворцов (2008 – 2009 г. р., до 40 кг). Никита Уткин поднялся на вторую ступень пьедестала почета в весе до 38 кг (2010 – 2011 г. р.). Бронзовые призеры – Сергей Тисленов (2008 – 2009 г. р., до 52 кг) и Евгений Жатько (2006 – 2007 г. р., до 60 кг), – рассказал тренер спортсменов Сергей Алексеев.

По решению судейской коллегии Даниил Скворцов был удостоен специального приза «За волю к победе».

Встретились в финале

Сахалинцы Вячеслав Бисембаев и Даниэль Бердикулов завоевали «золото» и «серебро» первенства России по самбо среди юношей и девушек 12 – 14 лет.

Соревнования проходили в Армавире. В них приняли участие свыше 700 спортсменов.

Оба сахалинца выступали в весовой категории до 65 кг. Уверенно победив в предварительных схватках, островные спортсмены встретились в финале.

Ранее другой островной спортсмен Илья Резников стал победителем первенства России по самбо среди юношей до 16 лет, которое проходило в Новороссийске.

Следующая станция – Москва

В Уссурийске прошел межрегиональный этап Международного фестиваля «Локобол-2022-РЖД». Путевку на суперфинал оспаривали восемь команд мальчиков 2010 – 2012 г. р.

Островной регион представляли воспитанники спортшколы «Сахалин» (тренер Антон Бучинский).

Наши ребята заняли в подгруппе второе место, в полуфинале победили хабаровский «СКА-2011», а в финале – «Динамо» из Владивостока.

Заняв первое место, «Сахалин» завоевал право представить Дальневосточный федеральный округ в суперфинале Международного фестиваля «Локобол-2022-РЖД». Он пройдет в Москве с 4 по 7 августа с участием 16 сильнейших команд страны.

С переменным успехом

Сыграны матчи пятого тура Юношеской футбольной лиги Дальнего Востока.

«Сахалин» и «Бурятия» из Улан-Удэ соперничали на стадионе «Спартак» островной столицы.

Старшие ребята («Сахалин-2007») победили 4:2.

Младшие («Са­ха­лин-­2006») ус­тупили соперникам 0:5. Это первое поражение в сезоне.

«Сахалин-2007» занимает первое место в турнирной таблице, «Сахалин-2006» – второе в своей группе.

На ковре юноши и девушки

В Армавире (Краснодарский край) прошло первенство России по самбо. На ковер выходили юноши и девушки 12 – 14 лет. В соревнованиях принял участие 821 спортсмен из 62 регионов страны.

Вячеслав Бисембаев из Корсакова занял первое место, а воспитанник спорт­школы самбо и дзюдо Даниэль Бердикулов – второе.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.