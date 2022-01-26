Андрей Бельцов рассказал историю необычного снимка и поделился, с какими трудностями сталкиваются фотографы во время снегопада. Сильный циклон на Сахалине заставил местных жителей больше ходить пешком, качать руки во время уборки сугробов и стал холодной музой для Андрея Бельцова – фотографа из Южно-Сахалинска. Молодой человек занимается фотографией уже два года, но в портфолио у него мало зимних кадров. А тут ему повезло: на остров пришла масштабная метель, какой давно не было. Андрей решил воспользоваться редким моментом и пошел фотографировать заснеженный город.

— Снег – это самое сложное. Он забивает объектив и фотоаппарат. Образуется конденсат и влага. Я использовал обычный пакет для защиты всей системы. Нужно постоянно держать фотоаппарат объективом вниз, когда не снимаешь. Еще в таких условиях невозможно поменять объектив без последствий. Важно заранее определиться с фокусным расстоянием, чтобы не менять оптику, — поделился трудностями во время съемки фотограф.