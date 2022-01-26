Андрей Бельцов рассказал историю необычного снимка и поделился, с какими трудностями сталкиваются фотографы во время снегопада.
Сильный циклон на Сахалине заставил местных жителей больше ходить пешком, качать руки во время уборки сугробов и стал холодной музой для Андрея Бельцова – фотографа из Южно-Сахалинска.
Молодой человек занимается фотографией уже два года, но в портфолио у него мало зимних кадров. А тут ему повезло: на остров пришла масштабная метель, какой давно не было. Андрей решил воспользоваться редким моментом и пошел фотографировать заснеженный город.
— Снег – это самое сложное. Он забивает объектив и фотоаппарат. Образуется конденсат и влага. Я использовал обычный пакет для защиты всей системы. Нужно постоянно держать фотоаппарат объективом вниз, когда не снимаешь. Еще в таких условиях невозможно поменять объектив без последствий. Важно заранее определиться с фокусным расстоянием, чтобы не менять оптику, — поделился трудностями во время съемки фотограф.
Один из цепляющих внимание кадр – фигура человека, который залез на билборд. Андрей Бельцов рассказал историю этого снимка:
— Снимки с парнем на баннере случайные. Планировались обычные street-фотографии. Просто так совпало. Я шел по проспекту Победы, что-то фотографировал, и возле перекрестка с улицей Комсомольской мимо меня прошла компания молодых людей.
Через минуту я оглянулся и увидел, что один из них забирается на рекламную вывеску, потому что к тому моменту снега навалило с человеческий рост и забраться туда было очень просто. Я сразу понял: ожидается интересная фотография и начал снимать. Я установил объектив на 85 мм, поэтому мне не пришлось бежать к месту события, а достаточно было включить камеру, — сообщил историю интересного кадра фотограф.
«Советский Сахалин» отмечает, что подобное лучше не повторять, так как это небезопасно. Особенно сейчас, когда большую часть снега убрали. И приземление может стать «жестким».
Дарина Дерягина.