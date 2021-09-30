Стальной символ времени. Редкая награда пополнила фонд музея

Музейно-ме­мо­ри­аль­ный комплекс «Победа» сообщил о поступлении нового экспоната. Это карманные часы «Молния» из редкой коллекции «50 лет Победы».

На верхней крышке часов выгравированы надпись «Наше дело правое. Мы победили» и портрет Иосифа Сталина. На нижней крышке изображена звезда и надпись «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». За стеклом циферблат золотистого цвета. На нем надпись «Molnia» и «Made in Russia». Шкала состоит из 60 делений, по внутреннему краю римские цифры от I до ХII. Две черные стрелки – часовая и минутная – и отдельный маленький секундный циферблат.

Эти часы принадлежали ветерану Великой Отечественной войны сахалинцу Петру Шевцову.

Он был призван в Красную Армию в возрасте 17 лет Александровским военным ко­мис­сариатом.

В 1945-м радио­телеграфист 179-го стрелкового полка 79-й стрел­ковой дивизии Петр Шевцов участвовал в боевых действиях на Сахалине. Обеспечивал связью подразделения со штабами, передавал в боевые части приказы.

После войны Петр Шевцов жил на Сахалине.

Часы ветеран получил в 1994 году, к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Часы изготовлены Челябинским часовым заводом.

Недавно редкую, ценную и изящную награду передал в музей родственник Петра Шевцова.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Челябинский часовой завод начал работу в ноябре 1947 года. Выпускал более 150 наименований карманных часов с различными сюжетами на крышках, а также интерьерные, авиационные, танковые, судовые часы.