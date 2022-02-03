Стандартный зимний минус пришел на Сахалин

Жители областного центра и юга Сахалина отвыкли от ночных морозов, когда столбик термометра опускается ниже 20 градусов по Цельсию. Люди жалуются – с конца прошлой недели по утрам непривычно холодно, от одного только взгляда на погодный информер в смартфоне становится зябко. А еще надо на улицу выходить…

Действительно, 28 января синоптики зафиксировали минус 31 градус в Долинском районе. В долинах центральной части Сахалина было еще холоднее – минус 36.

Ночью и утром 3 февраля в областном центре было минус 25.

У многих автомобилистов всю неделю возникали вопросы – что делать, чтобы не было проблем с запуском двигателя.

Можно ли назвать эти низкие температуры аномалией?

Как пояснили синоптики областного управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, на самом деле мы имеем дело с нормальными зимними процессами в атмосфере, а поэтому нельзя считать морозы под минус 30 или чуть ниже чем-то необычным.

Зимнюю погоду на Сахалине определяют, образно говоря, два поля – Алеутский циклон в районе Камчатки и Азиатский антициклон на материке. Если говорить кратко, то когда сильнее воздействие со стороны полуострова – воздух становится теплее, когда приоритет у антициклона – происходит обратный процесс.

С точки зрения погодной науки температура на юге области сейчас в пределах нормы, а в центральных районах она даже немного выше нормы.

Сергей РЯБОВ.