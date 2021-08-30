Старшее поколение – детям. На федеральном уровне отмечен одноименный проект областной детской библиотеки

Как победитель одной из номинаций II межрегионального смотра-конкурса «Волонтеры культуры – территория реализации идей» проект войдет в электронное методическое пособие. Кроме того, в конце ноября он будет представлен на итоговом форуме на площадке Общественной палаты РФ.

Организатором смотра-конкурса интересных добровольческих практик в работе библиотек выступил Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол». Его начинания в рамках национального проекта «Культура» поддерживаются Фондом президентских грантов.

Так чем же сахалинские библиотекари удивили коллег?

Когда пандемия коронавируса резко ограничила возможности живого общения с юными читателями, областная детская библиотека нашла возможность в режиме видеомероприятий знакомить детвору и родителей с лучшими произведениями литературы и знаменитыми соотечественниками, приобретать новые знания и умения.

Инициативу библиотеки поддержало региональное министерство культуры и архивного дела, областной центр народного творчества, краеведческий музей и театр кукол. К доброму делу подключились даже сотрудники Дома космонавтов и центра подготовки космонавтов в Звездном городке.

Участниками проекта, который заинтересовал учреждения культуры шестнадцати муниципальных образований, стали интересные люди от 55 лет и старше. О профессии военного летчика рассказал председатель областного совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий подполковник в отставке Иван Лахно. Космонавт-испытатель Герой России Валерий Токарев ответил на вопросы юных читателей библиотеки.

От Надежды Кукса, специалиста с 42-летним стажем из Александровск-Сахалинс­кой гид­ро­мет­­об­серватории, ребята узнали много увлекательного о профессии гидролога. Почетный работник леса, лесничий и писатель Анатолий Орлов в стихах и прозе поведал детворе о главном деле своей жизни. Познавательным было онлайн общение с заместителем директора областного крае­ведческого музея, кандидатом исторических наук Виктором Щегловым, автором книг, учебных пособий и более 50 научных статей и докладов.

Большая аудитория собралась, чтобы послушать, как пришла в профессию кукольника и нашла себя в ней художник-скульптор высшей категории Сахалинского театра кукол Наталья Белявская. А художник-бутафор театра Ольга Ширнина провела для ребят виртуальные мастер-классы «Волшебная шкатулка».

Примечательно, что пред­ставители старшего поколения – активные читатели сельских, городских и районных библиотек – с удовольствием озвучивали сказки для детей. Хочется отметить Валентину Акимову (с. Новиково Корсаковского городского округа), Виктора Козлова (с. Малокурильское), Лидию Чеботареву (г. Оха), заслуженного работника культуры РФ Зою Лущан (г. Южно-Сахалинск), Аллу Горлову (г. Поронайск ) и других.

Реализация проекта «Стар­шее поколение – детям. Перезагрузка» продолжается. У нашей библиотеки много интересных планов.

Ирина Калиновская, и. о. завотделом областной детской библиотеки.