Старт дан! Госэкспертиза выдала положительное решение на строительство студенческого городка

В Южно-Сахалинске появится кампус мирового уровня – современный учебно-научный комплекс, который позволит молодым ученым и студентам не только учиться, проводить научные исследования, а также жить и работать в комфортных условиях.

Это один из 25 студенческих городков, которые будут возведены в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Первый этап в строительстве – снос старых зданий, был недавно завершен. С получением положительного результата мы можем приступить к следующему пункту, а именно, в соответствии со всеми нормами и стандартами начать строительство студенческого городка на 1 500 человек. В нем будут проживать студенты и преподавательский состав СахалинTech, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Новый кампус будет состоять из двух объектов. Первый – современный студенческий городок для обучающихся и преподавателей. Второй – непосредственно новые научные и учебные корпуса, которые станут «сердцем» СахалинTech.

Ирина Новикова.