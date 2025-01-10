Старт дан IV Российско-Китайским молодежным зимним играм на Сахалине

В Южно-Сахалинске на территории учебно-тренировочного центра “Восток” прошла торжественная церемония открытия IV Российско-китайских молодежных зимних игр.

Отсчет истории Российско-Китайских игр начался в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет годом России в Китае. Одним из масштабных мероприятий стали молодежные летние игры. Состязания стали традиционными. Они проводятся раз в два года, по очереди – в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. А в 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры.

На зимние игры в Южно-Сахалинск прибыли более молодых 200 атлетов из России и Китая для участия в соревнованиях в девяти дисциплинах: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фигурное катание, шорт-трек, керлинг, горные лыжи, фристайл, акробатика и могул.

Приветствие участникам и гостям IV Российско-Китайских молодежных зимних игр направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Его в ходе церемонии открытия огласил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«В наших странах уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения. Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-Китайские молодежные игры по летним и зимним видам спорта. Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией. Уверен, что нынешние соревнования пройдут высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке», – сказано в тексте приветствия.

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в своем выступлении отметил, островной регион не случайно стал местом проведения столь важных состязаний.

– В Сахалинской области создана современная инфраструктура для зимних видов спорта, которой активно пользуются жители и гости островов. Мы сделали все, чтобы Зимние Российско-Китайские молодежные игры в Южно-Сахалинске стали настоящим праздником для юных спортсменов двух стран. Сегодня здесь, в островном регионе всех нас объединила любовь к спорту. И я очень хочу, чтобы в будущем, когда вы встретитесь на крупнейших мировых соревнованиях, слово «Сахалин» было для вас знаком искренней дружбы и честной борьбы,- сказал Алексей Белик.

Глава китайской делегации, заместитель руководителя главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Лю Гоюн поблагодарил министерство спорта Российской Федерации и власти островного региона за тщательную подготовку и организацию игр.

– В 2022-2023 годах между нашими странами в области физической культуры и спорта было проведено множество разнообразных мероприятий, что позволило достичь положительных результатов. Ключевым событием стали III зимние и IX летние молодежные Игры, в которых приняли участие сотни юных российских спортсменов. Верю, что и на этот раз в зимнем мире спорта молодые атлеты оставят свой незабываемый след и продолжат передавать из поколения в поколение дух искренней дружбы между нашими странами, – отметил Лю Гоюн.