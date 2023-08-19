Старт дан. На теннисном корте в Южно-Сахалинске проходят соревнования на Кубок мэра

Сегодня в Южно-Сахалинске в спортивном городке парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина стартовал юбилейный десятый турнир по теннису Кубок мэра.

Первыми комплект медалей разыграли самые юные поклонники этого вида спорта в возрасте от шести до девяти. Начинающие теннисисты в группе «Красная лига», впервые приняли участие в соревнованиях.

Поболеть за будущих чемпионов пришли не только их друзья, но и родители, бабушки и дедушки, Мама Ольга пришла поддержать сына семилетнего Никиту. Мальчик увлекся теннисом благодаря своему старшему брату одиннадцатилетнему Олегу, который в прошлом году стал бронзовым призером Кубка мэра.

Андрей Марченко в этот субботний день болел за своего семилетнего сына Максима. В секцию тенниса Максима привел папа. И выбор оказался более чем удачным.

Кирилла Золотова пришла поддержать мама Татьяна и бабушка Тамара. Мальчику восемь лет, и три из них он занимается теннисом.

Перед началом соревнований с юными теннисистами была проведена разминка. Затем председатель областной федерации тенниса Александр Котвицкий провел с участниками показательный урок для родителей. Старшее поколение увидело, как сыночки и дочки могут жонглировать мячом с помощью теннисной ракетки. Делать подачи и принимать мяч, посланный соперником.

Однако главный экзамен-соревнования. Именно в спортивной борьбе проявляются все навыки и видны ошибки в игре.

У девочек пять юных теннисисток вышли на корт, чтобы вести борьбу за медали. Судейская коллегия приняла решение провести соревнования по круговой системе — каждая участница должна была сыграть четыре матча.

Борьба на корте разгорелась нешуточная. Дана Чун, Лиза Мясникова и Анна Сон смогли выиграть по три поединка. При таком турнирном раскладе судейской коллегии пришлось считать количество выигранных и проигранных сетов.

В результате этих спортивных правил золотую медаль завоевала Дана Чун, серебро-Лиза Мясникова. Замкнула тройку призеров Анна Сон.

Но все юные участники соревнований были отмечены утешительными сладкими призами.

У мальчиков на главный приз соревнований претендовали восемь человек. Борьбу за право играть в финале юные теннисисты начали с кругового турнира в подгруппе. Чтобы завоевать путевку в полуфинал в подгруппе из четырех участников, надо было занять не ниже второго места. С этой непростой задачей справились Кирилл Золотов/Ярослав Чернухи и Станислав Генне/Лев Колесников.

В полуфинале Ярослав Чернухин в матче за путевку в финал смог склонить чашу весов в свою пользу в упорной борьбе с Кириллом Золотовым. Лев Колесников не без труда переиграл Станислава Генне.

В матче за бронзовую медаль Кирилл Золотов в двух сетах со счетом 7:5, 7:1 взял вверх над Станиславом Генне.

В главном поединке дня Лев Колесников не оставил Ярославу Чернухину ни малейшего шанса на победу, завершив оба сета со счетом 7:3.

Впереди длительный турнир на теннисных кортах городского парка. За кубки, медали и денежные призы будут бороться юноши и девушки, взрослые любители и профессиональные теннисисты.

Борьба будет в одиночных разрядах, парных мужских и женских, а также в миксе. Примет участие в Кубке мэра и победительница Большого шлема в одиночном разряде.

Но об этом в ближайшем нашем репортаже. Поклонники этого вида спорта каждый день, с девяти утра в течении всего дня, до 10 сентября могут стать свидетелями захватывающих поединков.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.