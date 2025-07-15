Стартовала экспедиция по изучению редких песцов на курильских островах Ушишир

Команда экспертов отправилась на курильские острова Ушишир, чтобы изучить местную популяцию голубого песца. Редкий подвид, обитающий только там и на острове Медный (Командорские острова), находится на грани исчезновения. Ученые оценят состояние популяции и соберут пробы для исследований, чтобы разработать меры по сохранению подвида. Одной из мер, возможно, станет создание резервной популяции в Московском зоопарке. Разрешение на взятие проб у животных выдал Росприроднадзор. Об этом сообщается на сайте фонда «Природа и люди».

Медновский песец представлен двумя изолированными популяциями: сегодня песцов на острове Медный осталось не более 50, а по островам Ушишир современных данных нет. 13 июля из Петропавловска-Камчатского стартовала научная экспедиция по изучению популяции на островах Ушишир. В состав экспедиции вошли: эксперты из фонда «Природа и люди», Московского зоопарка и биофака МГУ. На островах ученым предстоит провести оценку численности и половозрастного состава популяции, картирование нор, сбор данных о питании и пищевой базе, сбор проб для генетических исследований, определения патогенов и оценки иммунитета. Отловом краснокнижных животных для отбора проб займутся специалисты Московского зоопарка с разрешения Росприроднадзора.

«В конце 2024 года Фонд “Природа и люди” совместно с Национальным парком “Командорские острова” при поддержке партнеров провел экстренную подкормку песцов на острове Медный, чтобы помочь им пережить зиму. Это сработало, но теперь нужны меры по их дальнейшему сохранению, — сказала Ирина Онуфреня, руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди». — Генетические исследования позволят выявить различия между песцами с островов Ушишир и Медный, определить генетические потери из-за промысла и длительного существования в изоляции; исследовать генные комплексы, связанные с болезнями, что поможет в разработке эффективных мер охраны. Кроме того, такие исследования необходимы для создания генных паспортов при разведении песцов в неволе, если будет принято решение о создании резервной популяции».

Яхта для проведения экспедиции предоставлена Ильей Трухановым — учредителем фонда «Природа и люди», основателем многопрофильной клиники «КИТ» и компании дистрибутора медицинского оборудования для реабилитации «Бека РУС», членом Союза фотографов дикой природы, членом РГО.

Фото © фонд «Природа и люди».