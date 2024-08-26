Стартовала прививочная кампания против гриппа

Для защиты жителей островного региона от сезонного респираторного вируса с 26 августа во всех медицинских учреждениях области стартовала прививочная кампания. За период иммунизации планируется вакцинировать больше 60% жителей – около 300 тысяч человек.

Для вакцинации в область поступили два препарата: «Совигрипп» – для защиты взрослого населения и «Ультрикс Квадри» – для детей и беременных женщин. Прививки будут ставить в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях, а также мобильных пунктах.

– Есть понятие «популяционный иммунитет» – привитый человек защищает не только себя, но и других. Если мы вакцинируем 60 – 70% жителей, эпидемия нам не страшна. Особых противопоказаний для проведения процедуры нет – возраст пациента от 6 месяцев, отсутствие острых инфекционных заболеваний, – рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.

Иммунитет от гриппа формируется спустя 3 – 4 недели после введения вакцины и сохраняется до 9 – 12 месяцев, сообщила пресс-служба правительства области.