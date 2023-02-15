Стартовало народное голосование за стихи участников конкурса «Пробуждая сердца»

Уже в ближайшие дни станут известны имена победителей второго конкурса памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». Впервые в этом году помимо авторов лучших работ по мнению профессионального жюри в номинации стихов собственного сочинения, посвященных темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, будет вручен приз зрительских симпатий.

Фото: https://vk.com/denispestunov

В сообществе Бессмертного полка России в социальной сети ВКонтакте уже стартовало голосование, в котором любой желающий может принять участие в период с 13 по 15 февраля 2023 года (https://vk.com/app7198399_-99626804#poll63e964e96f8ab).

В голосовании участвуют произведения, признанные лучшими по мнению региональных экспертов (https://disk.yandex.ru/d/7KiKrOAad1aZig).

Выбирайте то, которое больше всего тронет ваше сердце! Общие итоги конкурса «Пробуждая сердца» будут объявлены 16 февраля. Напомним, проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА