Стартовало народное голосование за стихи участников конкурса «Пробуждая сердца»

Уже в ближайшие дни станут известны имена победителей второго конкурса памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». Впервые в этом году помимо авторов лучших работ по мнению профессионального жюри в номинации стихов собственного сочинения, посвященных темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, будет вручен приз зрительских симпатий.

В сообществе Бессмертного полка России в социальной сети ВКонтакте уже стартовало голосование, в котором любой желающий может принять участие в период с 13 по 15 февраля 2023 года (https://vk.com/app7198399_-99626804#poll63e964e96f8ab).

В голосовании участвуют произведения, признанные лучшими по мнению региональных экспертов (https://disk.yandex.ru/d/7KiKrOAad1aZig).

Выбирайте то, которое больше всего тронет ваше сердце! Общие итоги конкурса «Пробуждая сердца» будут объявлены 16 февраля. Напомним, проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.