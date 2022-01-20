Старый сценарий с новыми дополнениями. В прошедший циклон островитяне приходили на помощь друг другу

Для областного центра и южных районов Сахалина вся неделя прошла под знаком борьбы с последствиями сильного циклона. Больше всего досталось островной столице.

День рождения в пик борьбы

Самым тяжелым днем был, пожалуй, понедельник, когда город сковала многокилометровая пробка от юга до севера. От таких завалов мы за последнее время отвыкли, однако навыки борьбы с ними не утратили окончательно. Не без нареканий, но техника стала распечатывать проезды по центральным магистралям, пошла в частный сектор.

Как и раньше, на обочинах и в остановочных карманах оставались брошенными автомобили, отчего снегоуборщики не могли пройти или же повреждали занесенные средства передвижения.

Некоторые машины пришлось эвакуировать на арестплощадку, привлекать для этого ГИБДД. Но было немало сознательных граждан, которые, не мешкая, откликались на звонок с просьбой убрать стального коня и не стопорить расчистку.

Во многом благодаря этому после окончания метели без долгой задержки возобновилось движение автобусов по городским маршрутам.

Понятное дело, дорожная обстановка еще далека от нормальной – не везде есть тротуары, пешеходам приходится делить кое-где дорогу с автомобилями. Да и езда по распечатанным участкам не комфортна – где-то остаются наледь и снежный накат. Ждать общественный транспорт приходилось дольше обычного.

В общем, идет все по накатанному сценарию. Но кое-что новое добавилось.

Например, пик ликвидации пришелся на день рождения южно-сахалинского градоначальника – Сергею Надсадину исполнилось 60 лет, этой круглой дате даже посвятил отдельный пост в своем телеграм-канале губернатор области.

Ход расчистки можно было наблюдать на интер­активной карте и в случае необходимости звонить на горячую линию. Цифровые технологии стали хорошим подспорьем, но и тут оказывал свое влияние человеческий фактор.

Люди писали, что очень удивлялись, когда на карте их дома значились как расчищенные, а по факту туда не доходила уборочная техника. Вот, к примеру, улица Комсомольская, 294а, двор абсолютно не расчищен, на интерактивной карте дом выделен зеленым цветом (это значит, что работы выполнены и проезд есть. – Ред.) уже 2 дня.

Похожая картина была во дворе дома ¹ 76 по улице Анивской – он был обозначен желтым, что означало: техника работает, но с момента окончания снегопада ее не было.

По всей территории города острым остается вопрос вывоза мусора. На заседании городского оперативного штаба предложили привлечь к этому снегоходы. Тем более что этот транспорт в метель помогал скорой помощи добраться во дворы, куда не могли заехать автомобили.

Непонимание сторон

Стихия выявила слабые места. В частности, в Госжил­инспекции уже готовят материалы на УК ЖЭУ-13 и УК «Аврора» для привлечения к административной ответственности. Всего же инспекция выдала в отношении управляющих компаний 74 предостережения.

Еще один момент – малая механизация для уборки дворов. Эти агрегаты помогают очистить от снега дворовую территорию, куда не заедет более габаритная техника, и обеспечить нормальный проход, затем и проезд. Их еще раньше закупила мэрия, чтобы компании могли брать их в аренду и не медлить с расчисткой. Но что-то, видимо, где-то не срослось…

Власти рассчитывали на то, что большинство руководителей компаний переведут своих подчиненных на удаленку, последовав примеру мэра, издавшего подобное распоряжение для работников администрации и давшего такие же рекомендации населению. Но этим пожеланиям последовали немногие.

В соцсетях можно встретить рассказы о случаях, когда жители не открывали шлагбаумы для проезда снегоуборочной техники через уже расчищенные дворы.

Подобную ситуацию заметили в районе одной из школ, которая соседствует с детским садом. Для расчистки подъездных путей направили снегоуборщики, они не смогли пройти под аркой, где расположен заезд в микрорайон, из-за своих габаритов.

Поэтому технику направили в объезд через двор. Но здесь препятствие создали жильцы – отказались открывать шлагбаум на придомовой территории.

Такой эгоизм дорого обходится, только не все это понимают.

При всем при том были и позитивные моменты – когда люди приходили на помощь попавшим в беду, жертвуя своим комфортом. Все-таки понятие «сахалинский характер» – не просто красивая фигура речи.

Неравнодушие виртуальное и реальное

Показательный пример – пользователи соцсетей проявили инициативу помочь дорожникам и коммунальщикам. Ее обсудили на дорожном совете при мэре города и с 19 января решили объявить общегородскую акцию «Теплый двор»: если видишь, что в твоем дворе работают люди, предложи им горячий чай и небольшой перекус.

В противовес тем, кто ругал в своих постах дорожников и коммунальщиков, не дошедших до конкретного адреса, наши земляки писали о том, что люди работают почти без отдыха, техника часто не выдерживает, и убеждали относиться к этому с пониманием. Называли координаты конкретных героев. Вот, например, два поста.

«Огромная прось­ба на­гра­дить и отметить людей (водитель), которые расчистили нам двор по ул. Космонавта Поповича, 57. Это был суперпрофессионал. При этом еще и интеллигент. Здоровья ему, счастья и удачи в жизни. Спасибо от души».

«Прошу премировать замечательного дворника по ул. Тихоокеанской, 32, который работал на износ, не покладая рук, получил травму и все равно продолжал работать, очень человечный человек, порядочный, добрый, ответственный, выполнял сверх своей работы, помогал жителям, наводил порядок во дворе, даже там, где не по его части».

Наверное, сахалинцы не были бы сахалинцами, если бы проявили такое понимание и отзывчивость только в виртуальном пространстве. В реальности они тоже сделали немало добрых дел.

Это, напомним, помощь медикам «Скорой» – как уже упоминалось, их доставляли на место вызова на снегоходах, когда не было возможности проезда для автотранспорта.

В самый разгар циклона джиперы Южно-Сахалинска и активисты поисково-спасательного отряда добровольцев «Сова» возили лекарства и продукты в труднодоступные планировочные районы и частный сектор, откапывали дома стариков и инвалидов.

В пригород Южно-Са­ха­линска село Березняки добираться приходилось через огромные сугробы и переметы, в другом пригороде – Синегорске – семья ждала лекарства для больного ребенка, к ней пробирались через закрытые посты на трассе.

Ни один из звонков «Сове» не остался без внимания, рассказали в региональном агентстве по делам молодежи. В рядах добровольцев были также казаки областной столицы, они не оставили без внимания ветеранов и маломобильных горожан. Нельзя не отметить добрым словом военнослужащих – благодаря им и их спецтехнике аэро­порт областного центра в кратчайшие сроки восстановил свою работу. Помимо этого военнослужащие помогли откопать несколько детсадов, школ, больниц и магазинов.

Сейчас, когда идет борьба с завалами, волонтеры продолжают расчищать от снега социально значимые объекты.

Взаимная выручка и желание прийти друг другу на помощь проявились и по отношению к братьям меньшим. Как только в социальных сетях прозвучала просьба о расчистке от снега фонда помощи для животных «Бездомных.Нет», на нее откликнулись десятки горожан. Их не испугали заснеженные дороги. Не остались без подмоги и питомцы другого приюта – «Пес и кот».

Стихия показала, что добровольчество может быть хорошим подспорьем в борьбе с подобными чрезвычайными ситуациями. В регионе разработана программа развития добровольчества. Главное – что у нас не становится меньше неравнодушных людей, готовых откликнуться на чужую беду.

Евгений АВЕРИН.

Возьмите на заметку

Обратиться за помощью к волонтерам можно по номерам:

8 (800) 200-34-11 – общероссийская горячая линия,

8 (800) 201-00-99 – министерство социальной защиты Сахалинской области,

8 (4242) 24-03-90 – волонтерский штаб #Мывместе,

8 (962) 581-63-62 – ПСО «Сова».

Справка

По вопросам расчистки города и дворов можно обращаться по телефонам:

8-800-302-00-65 (со стационарного), *0065 (с мобильного). Операторы принимают звонки без перерывов и выходных с 8.00 до 21.00.

WhatsApp 8 (924) 884-42-03 (только для сообщений, звонки не принимаются).