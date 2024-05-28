Статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек дал высокую оценку масштабам строительства в Сахалинской области

Статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек с рабочим визитом прибыл в Сахалинскую область, где посетил строительные площадки жилого комплекса «Уюн парк», центра водных видов спорта, научно-образовательного комплекса СахалинТех, общеобразовательной школы на 1260 мест, легкоатлетического манежа и взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске.

– Строительный комплекс Сахалинской области показывает высокие результаты по реализации федеральных проектов, которые курирует Минстрой России. Ввод жилья, расселение из аварийного жилищного фонда, программа по формированию комфортной городской среды – по всем направлениям область в лидерах среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Я искренне надеюсь, что те успехи и те задачи, которые сегодня Сахалин перед собой ставит, будут реализованы в будущем, – прокомментировал Юрий Муценек.

Юрий Муценек оценил строительство жилого комплекса «Уюн парк» – пример комплексной застройки со всей необходимой социальной инфраструктурой. На этой площадке в 2022 году введено 17,1 тыс. кв. м., а в этом году планируется ввести порядка 64,1 тыс. кв. м жилья. Всего до 2027 года будет построено – 300 тыс. кв. м.

Там также будут построены школа на 1800 мест, 3 детских сада по 290 мест и паркинг на 563 места. В этом жилом комплексе ДОМ.РФ приобретает 1300 квартир для сдачи в найм востребованным специалистам. Сдача квартир в аренду планируется в августе 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.