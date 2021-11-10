Стихия заставила дорожников поставить шлагбаумы на дорогах

Из-за ненастья в Смирныховском и Тымовском районе с вечера 9 ноября был закрыт проезд по участку федеральной автотрассы Южно-Сахалинском — Оха. Движение из-за гололеда прекратили на отрезке Онор — Кировское (418-478 км магистрали), сообщили в Сахалинском филиале дирекции по строительству дорог «Дальний Восток».

Возобновилось оно через сутки с небольшим, в 9 утра 10 ноября.

Дорожники предупреждают – на проблемных местах работает техника, но надо учитывать, что осадки не прекращаются. Поэтому нужно быть особенно внимательным на участке от села Славы (583-595 км трассы), там образуется накат, из-за которого уменьшается сцепление колес с дорожным полотном.

Евгений АВЕРИН.