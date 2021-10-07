По делу – на час. Глава областного центра был гостем «Советского Сахалина»

В минувший вторник в распорядке рабочего дня мэра Юж­но-Сахалинска Сергея Надсадина было пятнадцать минут на визит в редакцию «Советского Сахалина», чтобы вручить главному редактору газеты свидетельство о занесении на городскую Доску почета.

В День города, когда проходила торжественная церемония награждения отличившихся южносахалинцев, Татьяны Вышковской в областном центре не было. Она находилась в Сочи на всероссийском медиафоруме «Вся Россия-2021» и получала диплом. Им Союз журналистов РФ отметил «Советский Сахалин» за победу в одной из номинаций конкурса «10 лучших газет России» – организация эффективной деятельности веб-сайта региональной газеты.

Кроме того, за лучшую авторскую работу в творческом конкурсе медиафорума (за материал «Экспертизы под копирку») был присужден диплом специальному корреспонденту газеты Людмиле Степанец.

Поздравляя редакционный коллектив и его руководителя, Сергей Надсадин подчеркнул:

– Награды – это яркий факт общественного признания, что вы работаете профессионально и современно.

Пятнадцатью минутами встреча в редакции не обошлась. Непринужденная атмосфера располагала к общению, и журналисты, пользуясь возможностью получить информацию из первых рук, задали главе города немало вопросов, которые интересуют читателей газеты. И Сергей Надсадин охотно на них отвечал, задержавшись в редакции еще на час.

О чем рассказал мэр журналистам – читайте в следующем номере газеты в рубрике «Гостиная «Советского Сахалина».