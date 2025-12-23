Стоимость пельменей по-сахалински посчитали в Банке России

Предновогодняя традиция лепить пельмени всей семьей многим знакома еще с советских времен. Интерес к совместному приготовлению пельменей объясняется просто: это не только собирает самых близких за теплым общением, но еще и экономически выгодно, а заодно решает вопрос с едой на январские каникулы. В Сахалинской области популярны пельмени из местной рыбы. Как изменилась их стоимость за год, посчитали экономисты отделения Банка России по Сахалинской области.

Для подсчета общей стоимости готового продукта использовали 2 стакана муки, полстакана молока, два куриных яйца, 2 головки репчатого лука и 550 г рыбного филе. В зависимости от способа лепки и размера порций фарша выход пельменей будет отличаться, но в среднем из такого количества продуктов получится примерно 80 пельменей весом около 1,2 кг.

Стоимость* набора ингредиентов для пельменей в Сахалинской области составила 452 рубля, годом ранее она была 382 рубля. Набор продуктов для пельменей стал дороже во многом за счет подорожания основного ингредиента для приготовления фарша — рыбного филе.

— В области в 2025 году отмечались слабые показатели вылова лососевых, и предложение этой продукции на региональном рынке снизилось. В результате выросли цены на рыбу. Остальные продукты для пельменей подорожали существенно слабее, а куриные яйца даже подешевели», — прокомментировал заместитель управляющего отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

В целом годовая инфляция в Сахалинской области в ноябре замедлилась и составила 7,1%. Годовая инфляция в России уменьшилась на 1,1 п.п., до 6,6%. По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция опустится до 4 – 5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем, сообщила

пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного Главного управления Банка России.

*Использованы потребительские цены, зафиксированные Росстатом в Сахалинской области по итогам ноября 2025 года.