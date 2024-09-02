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Стойкость и мужество

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Сегодня наша страна отмечает День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

От всей души поздравляем вас с праздником, который отражает великий подвиг отцов и дедов в деле освобождения Родины и народов Азии от самурайской военщины!

Решительные действия советских войск в Маньчжурии, на Сахалине и Курилах внесли решающий вклад в разгром Японии, положили конец Второй мировой войне.

– Наш солдат проявил стойкость и мужество, которых не знала история. Представители фронтового поколения защитили Родину от жестокого врага, подняли Знамя Победы над развалинами Берлина, вернули в состав страны Южный Сахалин и Курилы. Принесли народам долгожданный мир. Восстановили разрушенные войной города и сёла. Сделали Сахалинскую область успешно развивающимся регионом. Сегодня мы строим на островах благополучное будущее для детей и внуков. И склоняем голову перед свершениями предков, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

С праздником, дорогие земляки! Желаем вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений на благо своих семей, нашего островного региона и Великой России! С Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)!

Правительство Сахалинской области.

 

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