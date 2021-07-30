Столь жаркие погоды… Сахалинская рыбопромысловая отрасль оказалась к природным аномалиям не готова

Аномальный июль со своими запредельными температурами поставил на «красной путине-2021» большой знак вопроса. С одной стороны, прогнозы учёных по-прежнему обещают Сахалину уловы не хуже прошлогодних, и общий допустимый улов (ОДУ) пока никто ещё не отменял. А с другой, по основным показателям Сахалин всё больше отстаёт от плановых цифр, пропуская вперёд бессменного лидера путины — Камчатку.

В отстающих

То, что Камчатка — лидер, можно и в Охотское море не ходить. На 26 июля камчадалы добыли 185,4 тыс. тонн лососевых. Это 93,3 проц. от общего улова среди субъектов ДФО. Сахалин с 2,2 проц. скромно держится в стороне — где-то рядом с Магаданом (2,5 проц.).

Если оценить сахалинские уловы конкретно по каждому виду лососевых, сложится такая картина. Добыто 484 тонны нерки из разрешённых 1 426,8 тонны, что составляет 34 проц. Не спешит порадовать рыбаков уловами кета — 996,5 тонны из 29 776 тонн (менее 3 проц.). И уж совсем скромно нынче ловится кижуч — 2,8 тонны из 440 тонн (о,6 проц.).

А как идёт в ставные невода горбуша? Скажем так: без особого энтузиазма. Добыто этой рыбы 2 773,8 тонны из разрешённых 8 850 тонн. Это 31 процент от запланированных объёмов. Здесь можно тихо порадоваться, а можно и с грустью вспомнить, что на июль приходится первая, самая массовая волна подхода горбуши на нерест. Именно из первой волны в прежние рыбные годы формировался основной промысловый улов, вторая — августовская — волна лишь добавляла горбушу к плановым объёмам и процентам.

В середине июля группа энтузиастов из «Экологической вахты Сахалина» предприняла осмотр нерестовых рек юго-западной части острова. По словам руководителя группы Дмитрия Лисицына, из проверенных 27 рек лососевые были обнаружены лишь в двух из них — в Пилёвке и Красноярке (на обеих находятся, кстати, лососевые рыбоводные заводы). Общий же вывод такой: по сравнению с показателями 10-летней давности, количество горбуши снизилось в 39 раз.

Тревожит и другое. В 2021 году региональная наука дала рыбопромышленникам «добро» на промысел в юго-западной части Сахалина 9,6 тыс. тонн горбуши. Однако за полтора месяца нынешней путины здесь было добыто всего 194 тонны горбуши. Между тем, в промысловой очереди за «народным лососем» здесь стояли 27 рыбопромышленников. Однако на каждый ставной невод пришлось всего ничего — чуть больше 3 тонн горбуши.

Сахалинские экологи склонны отнести резкое падение промысловых объёмов на счёт «управленцев рыбной отрасли», которые своими действиями привели к краху запасы лососевых пород. По некоторым данным, сахалинская Эковахта готовит обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку вышеозначенным действиям.

Надежды дождиком питают

Пока суд да дело, разговоры вокруг нерестовой проблемы идут своим чередом.

— На нерест лососевых пород, безусловно, сказывается аномальная температура. Рыба не заходит на нерест от слова «совсем». На моей памяти такое наблюдается впервые, — сообщил заведующий лабораторией лососевых рыб Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (СахНИРО) кандидат биологических наук Виталий Никитин. — Можно было бы надеяться на спад температуры и активность в нерестовых реках, но вряд ли стоит всерьёз на это рассчитывать. Горбуша не может совершить миграцию на север острова, где температура воды более располагает к нересту. Свой путь на нерест рыба может изменить на путях миграции, а уж если она подошла на нерест — всё, будет стоять и ждать хорошей воды. Остается надеяться на дожди, которые нам обещают…

Добавим: охотоморской популяции горбуши, той самой, что приходит на нерест в июле, практически уже нет. Она залегла на дно, так и не решившись войти в горячие нерестовые реки. А те производители, что всё-таки решились зайти, частью отнерестились чуть повыше устья, а частью попались в сети браконьеров.

По мнению Виталия Никитина, остаётся надежда на осеннюю группировку горбуши, которая предшествует массовому подходу кеты. Но это в том случае, если популяция всё же сумеет дождаться хорошей воды. А ведь может и не дождаться. Речки мелеют, кислорода в воде все меньше и меньше. Не заход горбуши на нерест сродни катастрофе. И кому тогда нужны будут оптимистические прогнозы на путину-2021?

В ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) иных надежд, кроме обещанных дождей, пока что не озвучивают. Лишь констатируют, что при температуре речной воды 25 градусов рыба на нерест упорно не идёт. А значит, она просто гибнет.

Это понятно… А дальше-то что?

Отсюда — туда, а оттуда?..

И вот здесь управленцам рыбной отрасли самое время вытащить и предъявить недовольным экологам, неудачливым рыбакам и всем остальным сахалинцам «грин-карт» будущего рыбного благополучия. Речь идёт, конечно же, о рыбоводных заводах, на которые вот уже сколько лет управленцы возлагают весьма масштабные надежды.

По информации, полученной из агентства по рыболовству Сахалинской области, по состоянию на 01.01. 2021 года в Сахалинской области начитывалось 62 действующих лососевых рыбоводных завода и 6 лососевых рыбоводных цехов. А ещё один лососевый рыбоводный завод планировалось ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Почти 70 инкубаторов по воспроизводству популяций кеты и горбуши — это сила! Здесь ни один дальневосточный регион с Сахалином не сравнится. Особенно Камчатка с ее пятью заводиками, четыре из которых — государственные. Но возникает вопрос: если рыборазводные заводы — одно сплошное благо, почему тогда год от года рыбы становится у нас всё меньше и меньше? Неужели это браконьеры всю рыбу под корень вырезали? А как же тогда ежегодные операции «Путина» и многочисленные десанты правоохранителей на нерестовые реки Сахалина?

О том, что браконьерство — зло, можно лишний раз и не говорить, и без того всё ясно. А вот эффективность наших рыбоводных заводов рождает всё тот же вопрос: почему же, не смотря на все старания, рыбы у нас в реках не прибавляется? Да не потому ли, что искусственное воспроизводство лососей — это отнюдь не создание мальков из ничего, а всего лишь банальное изъятие икры из естественной среды, с последующим её размещением в среде искусственной для вывода этих самых мальков?

О желаемом и действительном в деле воспроизводства лососевых на рыбоводных заводах мы писали в материале «Круговорот икры в природе» (см. «Советский Сахалин», № 14 от 2 марта 2021 года). Самое время заглянуть в неё, пока не спала жара.

А то ведь начнутся дожди, рыба массовым порядком пойдёт на нерест, и никому не будет дела до заводов и икры.

Потому как путина, знаете ли… День год кормит…

Игорь КАЛИНИН.