Столько не мусорю, сколько плачу

В последнее время по областному телевидению часто выступают представители компаний по сбору и переработке бытового мусора, хвалят южносахалинцев за сознательность: те все лучше и качественней производят рассортировку отходов. В результате уже столько-то тонн полиэтилена ушло на материк на переработку, находится применение бумаге и стеклу.

Молодцы южносахалинцы!

Но у меня вопрос: «Сколь­ко и кто получает за это вторсырье?».

Конечно, у всех на первом месте должны стоять проблемы экологии. Наверное, они у тех, кто кладет полиэтилен, бумагу и стекло в отдельный контейнер. Ну а я не совсем правильный человек, поэтому меня интересует денежная сторона вопроса.

Я плачу за вывоз мусора и по месту жительства, и в садовом товариществе. Причем дома, живя один, за всех пятерых прописанных у меня близких. Выкладываю ежемесячно 320 рублей. И за дачный сезон вынужден платить за мусор более тысячи, хотя мусорный контейнер стоит так далеко от моего участка и совсем в другой стороне от автобусной остановки, что я практически лишен возможности туда что-то носить. По старинке потихоньку сжигаю все, что горит, ну а какие-то стекляшки везу с собою в город.

И при такой плате я должен еще тратиться на дополнительный пакет для сортировки мусора?!

Причем я еще очень хорошо помню время, когда населению платили за сдачу бутылок, бумаги. Приходилось читать, что на благословенном Западе люди и сейчас получают деньги за сдачу алюминиевой и стеклянной тары – там это производится через автоматы.

Не сочтите меня жлобом. Я не против раздельного сбора мусора – я просто не хочу, чтобы меня использовали так многоразово.

Григорий Геращенко, г. Южно-Сахалинск.