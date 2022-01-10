«Столовая» для рыбного филина. Сотрудники заповедника «Курильский» предложили новогодние угощения животным Кунашира

Главный участник «столовых для животных» – рыбный филин. Он стал получать подкормку с 24 декабря. Ежегодно в зимнее время, когда становится меньше пищи, сотрудники заповедника оставляют для птицы угощение – рыбу в корзинах.

Иногда фотоловушки фиксируют, как на место с подкормкой слетается целая семья рыбных филинов. В этот раз как только подкормка была размещена – рыбный филин ее нашел. Вероятно, птицы уже запомнили, что корзина может содержать неплохой перекус.

Этой зимой угощения были предложены и другим обитателям острова.

В марте 2021 года сотрудники заповедника по следам вычислили предположительное место обитания европейской норки. А в декабре установили здесь фотоловушку и оставили подкорму – рыбу.

Первой, кто нашел оставленную рыбу, оказалась японская мышь. Унести оставленную пищу у нее не получилось, зато это удалось серой крысе. После нее появилась норка. Гостинца ей уже не досталось, но норка все-таки попала в объектив камеры. Позже пришла красно-серая полевка.

На материке еропейская норка постепенно вытесняется своим более активным и приспособленным конкурентом – американской норкой. В последней четверти прошлого века, в рамках сохранения вида, европейская норка была предложена к расселению на островах Кунашир и Итуруп. Какое-то время считалось, что прижиться норке на Кунашире не удалось. Но с 2014 года появились сведения о встрече с ней, а с 2016-го норка стала попадать в объективы фотоловушек, расставленных сотрудниками заповедника. Запечатлеть норку и сейчас большая удача.

После успешной фотоохоты решено было снова установить фотоловушку в этом месте. На этот раз предложенным угощением полакомился другой хищный зверек семейства куньих – соболь. Из-за того, что рыбу нарезали мелкими кусками, соболю пришлось потрудиться, вытаскивая их из-под снега, и его «эфирное время» увеличилось.

Елена СИТНОВА.

Видео фотоохоты заповедника «Курильский».

СПРАВКА

Рыбный филин – редкий вид, занесенный в Красные книги РФ и Сахалинской области, а также в Красный список Международного союза охраны природы (категория – «исчезающие»).