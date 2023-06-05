Стоп, батареи! Отопительный сезон в Южно-Сахалинске завершится 7 июня

Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Надсадиным.

Ресурсоснабжающие организации приступят к мероприятиям по отключению многоквартирных домов областного центра от тепла поэтапно.

Решение о завершении отопительного сезона принимается при условии соблюдения определенного температурного режима. Для отключения тепла необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держалась на отметке +8 градусов. Кроме того, по прогнозам синоптиков, после 7 июня в городском округе ожидается устойчивая теплая погода, поэтому отключение отопления не должно повлиять на комфорт горожан.

Для социально важных объектов отопительный сезон продлен до 1 июля. Это необходимо для обеспечения определенных норм для ряда медицинских учреждений. В частности, до конца месяца тепло будет подаваться в областную клиническую больницу, в том числе в перинатальный центр.

Летом ресурсоснабжающие организации выполняют мероприятия по подготовке теплосетевого комплекса к работе в осенне-зимний период. Проводятся гидравлические испытания и опрессовка сетей теплоснабжения, выявляются проблемные участки для выполнения ремонтных работ, осуществляется плановая замена сетей.