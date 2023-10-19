Стоянки для экономии времени. Администрация Южно-Сахалинска планирует уже в следующем году заняться обустройством перехватывающих парковок для автотранспорта

Такие нужные элементы транспортной инфраструктуры должны появиться в северной части областной столицы (возле железнодорожной станции на территории планировочного района Новоалександровск) и на юге – вблизи станции Христофоровка.

Как объяснил вице-мэр Алексей Римша, это ещё один шаг транспортной реформы, идущей в главном городе острова. Обе железнодорожные станции включены в инфраструктуру общественного транспорта, между ними и вокзалом в центре Южно-Сахалинска ходит рельсобус. Частота его движения со следующего года увеличится. Такие изменения станут возможны благодаря строительству дополнительных параллельных путей – двухпутных вставок.

Автомобилистам, едущим в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова или живущим в новых микрорайонах южной части, будет удобнее доехать до станции Христофоровка, оставить машину на перехватывающей парковке и воспользоваться рельсобусом. Аналогичная схема и для едущих со стороны Долинска либо живущих на северной окраине Южно-Сахалинска, объяснил Алексей Римша.

Польза очевидна – уменьшатся пробки, меньше станет потерянного времени, которое, как известно, деньги.

Евгений АВЕРИН.