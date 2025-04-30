Страницы нашей биографии

- 1925 г., 1 мая. В Александровске вышел первый номер «Советского Сахалина». В этот день было также подписано основное соглашение о выводе японских войск с оккупированного Северного Сахалина. Но, как свидетельствуют очевидцы, по-настоящему люди ощутили праздник только тогда, когда прямо на улицах Александровска жадно просматривали первый номер газеты. Многие подолгу вчитывались в её название, произнося непривычное сочетание «Советский Сахалин».
- 1925 г., ноябрь. «Советский Сахалин» стал выходить дважды в неделю. По этому поводу в передовой статье двадцать восьмого номера говорилось: «Развивающаяся на Сахалине общественная жизнь, начинающие бить ключом организации трудящихся, всё большая и большая самодеятельность трудового населения – вот основные мотивы, побуждающие непрерывно расширять газету… Перед газетой на Сахалине большое будущее».
- 1930 г. Вышел первый спецвыпуск «Советский Сахалин» на лесозаготовках». До февраля 1931 года редакция подготовила около 20 таких спецвыпусков.
- 1931 г., январь. Редакция «Советского Сахалина» организовала в Агневском комсомольском леспромхозе выпуск газеты «Штурм». С 22 января по 8 марта вышло 10 номеров «Штурма».
- 1931 г., апрель. В Рыковском районе образован колхоз имени газеты «Советский Сахалин». В него вошли девять крепких хозяйств, шесть бедняцких и три середняцких. Кроме этого в колхоз вступили врач, четыре учителя и избач. Артель объединила 66 человек.
- 1933 г., 1 января. «Советский Сахалин» стал ежедневным изданием.
- 1935 г. В редакции создан новый отдел – отдел рабочих и сельских корреспондентов.
- 1941 — 1945 гг. Большинство мужчин, работавших в редакции, ушло в армию. На фронте погибли Василий Пронин, Степан Лукьянов, Николай Назаров. В 1942 — 1943 годах по инициативе трудовых коллективов был объявлен сбор средств на постройку эскадрильи боевых самолётов «Советский Сахалин». Собрано свыше трёх млн рублей.
- 1945 г., октябрь. Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» награждены редактор Александр Аверичев, его заместитель Тимофей Андреев и ещё 14 сотрудников газеты.
- 1947 г., май. После создания Сахалинской области с центром в Южно-Сахалинске сюда переезжает и газета.
- 1954 г., 1 июня. В редакции создана издательская группа, на базе которой в сентябре 1958 года было организовано Сахалинское книжное издательство.
- 1954 г., 23 сентября. К работе в редакции приступила литсотрудник Ольга Игошина, участник Великой Отечественной войны. Уволилась в связи с уходом на пенсию в августе 1995-го. Почти 41 год непрерывного стажа в «Советском Сахалине».
- 1956 г., 16 октября. В Южно-Сахалинске состоялся первый областной слёт рабселькоров, на котором присутствовало 300 человек – внештатный актив «Советского Сахалина».
- 1958 г., 17 апреля. Редакцию возглавил Василий Парамошкин. Он руководил коллективом 24 года. При нём «Советский Сахалин» вышел на ежедневный тираж, превышающий 100 тысяч экземпляров.
- 1960 г., февраль. Построена в Гданьске и прибыла к берегам острова плавбаза «Советский Сахалин» – первенец механизированных плавучих предприятий области. Базировалась в управлении тралового флота, г. Невельск.
- 1960 г., октябрь. Редакция начала областной рейд рабкоровских бригад, который проходил под лозунгом «Укрепим экономику промышленных предприятий, удешевим продукцию, закроем все каналы потерь». В течение года на страницах газеты шёл общественный рейд. Он помог привести в действие многие резервы производства, которые способствовали повышению производительности труда, снижению затрат на производство продукции. Число рабочих и сельских корреспондентов выросло в те годы до 2000 человек. Редакция стала ежегодно получать до 10 000 писем читателей.
- 1972 г., октябрь. К работе в редакции приступила корректор Валентина Зайцева. И трудится в этой должности до сих пор, более 52 лет на одном месте. Этот рекорд никто пока не побил.
- 1975 г., 29 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР областная газета «Советский Сахалин» награждена орденом Трудового Красного Знамени.
- 1979 г., январь. «Советский Сахалин» стал один раз в неделю выходить со сменной страницей для читателей областного центра. Называлась она «Южно-Сахалинская страница».
- 1979 г., 12 сентября. Газета награждена дипломом Главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР за публикацию материалов об опыте передовиков производства. В 1980, 1983 годах «Советский Сахалин» ещё дважды получал аналогичную награду. 12 журналистов газеты отмечены медалями ВДНХ.
- 1984 г., 1 января. Вышел в свет первый номер «Сахалинского вестника», еженедельного рекламно-информационного приложения к «Советскому Сахалину».
- 1985 г., 8 мая. Газета награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства.
- 1989 г., 26 марта. Специальный корреспондент газеты Виталий Гулий избран народным депутатом СССР.
- 1989 г., декабрь. Трудовой коллектив «Советского Сахалина» впервые выбирает своего руководителя, которым становится Владимир Сорочан. Он стоял у руля редакции 29 лет.
- 1990 г., 5 мая. Газета награждена Почётной грамотой правления Союза журналистов СССР за лучшее освещение проблем агропромышленного комплекса.
- 1991 г., 1 января. «Советский Сахалин» перестаёт быть органом обкома КПСС. Отныне это общественно-политическая газета.
- 1991 г., 26 августа. В редакционный устав внесено положение, предусматривающее невозможность существования в коллективе редакции оргструктур каких-либо политических партий и движений.
- 1991 г., сентябрь. Единственным учредителем газеты становится журналистский коллектив.
- 1996 г., январь. Специальный корреспондент газеты Вячеслав Каликинский первым из сахалинских журналистов удостоен премии Союза журналистов России за высокое профессиональное мастерство.
- 1996 г., январь – март. Газета проводит акцию по сбору подписей против войны в Чечне. Собрано более 36 тысяч подписей.
- 1996 г., 24 мая. «Советский Сахалин» стал лауреатом первого конкурса региональных СМИ «Вся Россия-96» в Волгограде.
- 1996 г., август. На сайте интернет-узла «Восток России» (г. Владивосток) появилась электронная версия газеты «Советский Сахалин». Это было первое СМИ Сахалинской области, вышедшее на просторы глобальной сети.
- 1997 г. «Советский Сахалин» победил в журналистском конкурсе «Лучшая публикация по проблемам топливно-энергетического комплекса России» (председатель жюри президент Московского пресс-клуба Э. Сагалаев, среди членов жюри – декан факультета журналистики МГУ Я. Засурский).
- 1997 г., сентябрь. В память о коллеге Сергее Рязанцеве редакция выпускает сборник его лучших публикаций «Листая старые страницы».
- 1998 г., январь. По итогам 1997 года газета становится лауреатом журналистского конкурса «Экономическое возрождение России».
- 1999 г., 26 июня. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ уточнена организационно-правовая форма редакции как юридического лица. Отныне это общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Советский Сахалин».
- 2002 г., июнь. Заместитель ответственного секретаря редакции поэт Владимир Плотников принят в Союз писателей России.
- 2005 г. Редакция побеждает во всероссийском конкурсе «Золотой гонг» в номинации «Газета года».
- 2007 г. Ответственный секретарь газеты «Советский Сахалин» Вячеслав Жердев получил серебряную медаль на всероссийском конкурсе «Лучшая региональная газета» в номинации «Лучшее журналистское расследование» за серию публикаций (золотая медаль по решению жюри не вручалась).
- 2008 г. Вячеслав Жердев отмечен дипломом всероссийского конкурса «Золотой гонг» в номинации «Расследование года».
- 2011 г. Лауреатом всероссийского конкурса «Золотой гонг» стал корреспондент газеты Ярослав Сафонов – за результативность публикации «Реликтовая помойка» о спасении реликтовых островков природы.
- 2012 г. Издание объявлено лауреатом национального конкурса российских строителей «Строймастер» за освещение вопросов саморегулирования в строительстве.
- 2013 г., декабрь. За творческие достижения в жанре журналистского расследования и за значительный вклад в развитие независимой журналистики редактор газеты «Советский Сахалин» Владимир Сорочан стал лауреатом престижной премии Артёма Боровика за очерки «Кормушка для птенцов воробья» и «Котлеты по-корсаковски» о работе наблюдателей во время предвыборной кампании на пост губернатора.
- 2020 г., март – декабрь. Редакция провела юбилейную акцию «Победители». Она была посвящена 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, 75-летию победы над милитаристской Японией и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Опубликованы 74 портрета участников боёв на островах в августе – сентябре 1945 года, тружеников сахалинского тыла и краткая информация о них.
- 2021 г. «Советский Сахалин» становится лауреатом сразу двух всероссийских конкурсов – «Золотой гонг» и «10 лучших газет России» – за акцию года.
- 2021 г., осень. Главный редактор издания Татьяна Вышковская занесена на Доску почёта г. Южно-Сахалинска.
- 2021 г. Специальный корреспондент газеты Людмила Степанец получила диплом Союза журналистов России на творческом конкурсе медиафорума «Вся Россия-2021» за лучшую авторскую публикацию «Экспертиза под копирку».
- 2021, 2022 и 2023 гг. Газета награждена дипломами всероссийского конкурса «10 лучших газет России» за организацию эффективной деятельности веб-сайта региональной газеты, за проект «Воспетые острова» и за цикл публикаций «В зеркале десятилетий».
- 2024 г. Главный редактор газеты Татьяна Вышковская стала победителем ХХХ Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2024» в номинации «Редактор года».
- 2024 г. Главный редактор Татьяна Вышковская, специальный корреспондент Людмила Степанец и заместитель редактора Анна Алёшина награждены Премией Правительства России в области средств массовой информации – за вклад в развитие региональной журналистики, продвижение просветительских проектов, направленных на сохранение памяти и патриотическое воспитание молодёжи.
- 2024 г. Главный редактор Татьяна Вышковская награждена почётным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».
- 2024 г., июль. «Советский Сахалин» стал лауреатом конкурса «10 лучших газет России» в номинации «Лучший веб-сайт».
- 2024 г., осень. Редакция газеты «Советский Сахалин» занесена на Доску почёта г. Южно-Сахалинска за особые успехи в профессиональной деятельности.