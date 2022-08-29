Страсти на кортах. В Южно-Сахалинске проходит турнир по теннису на Кубок мэра

На протяжении недели на открытых кортах спортивного городка парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина проходит ставший ежегодно традиционным турнир по теннису на Кубок мэра Южно-Сахалинска.

Впервые эти соревнования состоялись в 2014 году. Тогда в них приняло участие 20 поклонников этого вида спорта. В этом году заявку на участие подали около 250 теннисистов в возрасте от 6 до 77 лет. Помимо сахалинских спортсменов на корт вышли теннисисты из Республики Корея, КНДР, Филиппин.

Впервые в истории этого турнира будет проводиться турнир в категории PRO. Участие в нем примут лучшие сахалинские поклонники мяча и ракетки, а также сильнейшие теннисисты из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска. Победители в одиночном разряде среди мужчин и женщин помимо медалей и кубка получат премиальные в размере 50 тыс. рублей. За второе место – 30 тыс. и за третье – 10 тыс. рублей. Не менее интересной будет борьба за медали в категории PRO в миксте (пара мужчина-женщина).

За первые семь дней соревнований были разыграны медали в категории «Дебютант». Уже само название говорит о том, что на корт выходили те спорт­смены, для которых эти соревнования стали первыми в их теннисной истории. Несмотря на это, каждый участник турнира стремился только к победе – завоевать место на подиуме. Однако в любом виде спорта участников много, а победитель, как правило, один, и теннис не исключение.

У мужчин в категории 19 лет и старше на высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Денис Черепанов. В споре представительниц прекрасной половины человечества победу в турнире праздновала Оксана Самофалова.

Девочки в категории «Дебютант» продемонстрировали болельщикам на корте такой красивый и по-спортивному драматический теннис, что описать его очень сложно. Золотую медаль выиграла Валерия Аминжонова. У юношей викторию в турнире праздновал Денис Эм.

В «оранжевой лиге» в матче за золотую медаль скрестили ракетки Максим Зазулин и Константин Емелин. Этот поединок стал настоящим украшением игрового дня. Болельщикам впору было доставать валидол, чтобы не получить сердечный приступ. Первый сет выиграл Константин – 5:3. Во втором Максим взял реванш – 4:1. Все решилось в третьем сете. При счете 9:9 Константин допустил две невынужденные ошибки, и победу в матче и в турнире праздновал Максим Зазулин – 11:9 и 2:1.

Такая же борьба была и у девочек в «оранжевой лиге». Две участницы претендовали на золотую медаль – Соня Воронина и Эмилия Терпугова. Очный поединок этих теннисисток мог стать украшением турнира любого ранга. Первый сет со счетом 5:4 выиграла Соня. Во втором Эмилия смогла склонить чашу весов в свою пользу – 5:4. Все решалось в третьем сете. Напряженная борьба за победу в матче и в турнире завершилась в пользу Сони Ворониной – 10:8 и 2:1.

Подводили черту первой игровой недели самые юные поклонники этого вида спорта в возрасте от 6 до 9 лет. У мальчиков первое место занял Александр Белов, второе – Вадим Хон, третье – Марк Фурман. Золотую медаль у девочек завоевала Мария Фокеева, серебряную – Кристина Краснова, бронзовую – Мария Дьячук.

Предстоящая неделя на турнире ожидается самой горячей. Со 2 по 4 сентября на корт выйдут сильнейшие теннисисты в категории PRO.

Финиширует Кубок мэра 9 сентября. В этот день состоится торжественное закрытие соревнований и чествование победителей и призеров.

Игорь КАРПУК.