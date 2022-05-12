Страсти по «аргонавтам». Эпопея сахалинского судна «Арго», в Пусанском порту продолжается…

Точка кипения

— Ситуация близка к критической, — говорит по телефону матрос краболова «Арго», в январе застрявшего в южнокорейском порту Пусан, Павел Лукьянов. — Ко всем прочим бедам добавилась еще одна. На судне вышли из строя рефрижераторы-холодильники, теперь негде хранить скоропортящиеся продукты. Это при том, что температура воздуха в Пусане поднимается под 30 градусов. Приходится охлаждать те же куриные яйца с помощью кондиционера – и то, лишь до 17 градусов…

На днях смогли улететь на Родину лишь пятеро членов экипажа. Они в основном сахалинцы, их жены помогли собрать необходимые для перелета деньги – по 70 тысяч рублей на брата, плюс еще 100 долларов на проезд катером. На борту «Арго» сейчас остаются еще семь членов экипажа – жители Приморья и южных регионов России. У одних нет возможности найти столько денег на дорогу, а другие настроены стоять до последнего и получить обещанные работодателем суммы за выполненную работу. Никто, в том числе капитан, не может сказать определенно – что будет дальше…

Проверка показала…

На публикации «Советского Сахалина» на эту тему отреагировали контролирующие органы. Региональная прокуратура сообщила, что проведена проверка. Но фактов необеспечения судовладельцем членов экипажа продуктами питания и предметами первой необходимости не установлено.

Фото с борта краболова «Арго», автор матрос Павел Лукьянов.

Зарплата за январь-февраль членам экипажа выплачена в полном объеме. Хотя и с задержками. По этому поводу руководству компании-судовладельцу ООО «Прайд» внесено представление, а в отношении самого юрлица возбуждено административное производство. Прокуратура также не выявила нарушений законодательства по части длительности пребывания «Арго» в Пусане, ибо предприятие осуществляет там хозяйственную деятельность.

Цена обещаний

Тем не менее, председатель дальневосточной организации российского профсоюза моряков Николай Суханов считает, что с действиями судовладельца все же надо разбираться и дальше.

— Я лично обратился в ходе прямой линии к Дальневосточному транспортному прокурору, сейчас еще продолжаются проверки, информация дошла и до Москвы, и до консульства России в Республике Корея, — говорит профсоюзный лидер.

На мой взгляд, главным камнем преткновения в этом случае стало то обстоятельство, что члены экипажа нанялись на судно без трудовых договоров, где были бы черным по белому указаны суммы зарплат. На словах им пообещали золотые горы, а в текстах договоров, которые им прислали позже, задним числом, были указаны гораздо меньшие суммы. Так вот, по этим-то, «бумажным» показателям все выплачено, нарушений нет. Об этом же говорят и в консульстве.

У некоторых членов экипажа накопились претензии с прошлого трудоустройства: они работали прежде на других судах-краболовах этого же судовладельца. Им тоже обещали выплатить обещанные деньги при условии трудоустройства на другое судно компании, а обещаний не выполнили…

Другой подход

Николай Суханов привел пример другого отношения судовладельцев к членам экипажей, попавших в сложную ситуацию. Ранее «Советский Сахалин» сообщил о положении китайских моряков с сухогруза «Xing Yuan», севшего в январе на мель в порту Холмска.

Так вот, 12 членов экипажа этого судна в ожидании отправки на Родину вначале проживали в гостинице Холмска, а затем их перевезли во Владивосток. Была надежда на то, что таким образом у моряков будет больше возможностей для переезда в Китай.

К сожалению, как раз к этому времени в КНР, из-за распространения коронавируса были введены очень жесткие карантинные меры. Морякам пришлось надолго «встать на якорь». Они и сейчас находятся в столице Приморья, проживают в хорошей гостинице, обеспечены питанием, причем пищу готовят китайские повара из китайских продуктов. Как только станет возможен переход границы, они вернутся к себе на Родину.

— На нас вышли коллеги из федерации профсоюзов Китая, — говорит Николай Суханов. — Они были обеспокоены судьбой этого экипажа. Убедились в том, что все в порядке, а главная причина задержки моряков – жесточайший карантин в КНР…

Есть и другой пример. В конце 2021 года возле порта Находка» село на мель другое китайское транспортное судно. Его экипаж также проживал в цивилизованных условиях и перед самым Новым годом был отправлен в КНР, где тогда еще не было таких строгих карантинных мер.

Ярослав САФОНОВ.

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