Страсти по лососю. Очередная «красная путина» стала нелегкой для всех

Все смешалось в рыбной отрасли: неутешительные промысловые прогнозы, аномальная погода, пустые нерестилища плюс требования сахалинских экологов о запрете добычи рыбы лососевых пород. Но вот уже и погода наладилась, и дополнительные промысловые объемы на горбушу выписали, и нерестовые реки начали заполняться производителями, а покоя как не было, так и нет.

Рыбопромысловая отрасль — одна из ведущих на Сахалине. Она же — едва ли не самая рискованная. Оглянуться не успеешь, как окажешься в пролове. Иди потом, выясняй у комиссии по вылову анадромных рыб, почему пропускных дней всего два в неделю установили, а непропускных — целых пять. Промысел горбуши завершается, и рыбодобывающие предприятия дорожат каждым днем, спеша поскорее выбрать свои объемы.

Ждать, не ждать?

На сегодняшний день рыбопромысловая отрасль добыла чуть более 13 тысяч тонн лососевых. В основном это горбуша — 10 тыс. тонн, остальное — кета, нерка и кижуч. Напомним, общий допустимый улов (ОДУ) на рыбу лососевых пород в 2021 году определен в объеме 48,8 тыс. тонн. По сахалинским меркам это совсем немного.

Простояв чуть не месяц напротив устьев рек в ожидании подходящей температуры, горбуша начала помаленьку наполнять нерестилища. Оптимизм наблюдателей находится в прямой зависимости от задач, которые они перед собой ставят.

Сахалинские экологи, озабоченные скверным состоянием нерестилищ и выступающие за запрет промысла лососевых, оценивают наполняемость нерестилищ в 30 – 40 процентов. В ассоциации же рыбопромышленников Сахалина готовы оценить наполняемость и в 150 процентов.

— Горбуша на температуру воды реагирует очень чутко. Вот прошли небольшие дожди, и она пошла в реки. Потом на несколько дней снова установилась жаркая погода, и рыба опять стоит напротив устьев рек, — замечает заведующий лабораторией лососевых рыб Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (СахНИРО) кандидат биологических наук Виталий Никитин. — Насколько долго горбуша может ждать, пока у нее не появятся условия для нереста? И месяц, и два… Бывали случаи, когда рыбаки зимой извлекали из-подо льда горбушу-«серебрянку».

Ждать до зимы горбуше ужас как не хочется. Едва у рыбы появилась возможность пройти на нерест, как она тут же начала брать штурмом реки и речки. Рыбоводы воспряли духом и в срочном порядке занялись воспроизводством лосося.

Горбушу нам в руки

Между тем на восточном побережье Сахалина море помаленьку выбрасывает на берег нерестовую горбушу. И это сахалинцев весьма расстраивает. И в самом деле, не успеешь и пару мешков рыбы набрать, как тебя запишут в браконьеры — со всеми вытекающими отсюда штрафными последствиями. А спрашивается, за что? Все равно ведь рыба пропадает!

Решить проблему дешевой горбуши пытается сахалинское правительство в рамках реализации проекта «Доступная рыба». Вот и на днях губернатор Валерий Лимаренко поручил областному агентству по рыболовству совместно с главами муниципальных образований проконтролировать реализацию лососевых. Рекомендованная цена на продукцию сахалинского рыбпрома — не выше 100 рублей за килограмм. Продажу дешевой рыбы предполагается вести как минимум раз в неделю до конца августа.

Ценники на ближайшем рынке пока что не слишком кусаются. Цена на горбушу колеблется в пределах 150 — 180 рублей. Но это свежая рыба. Путина закончится, и в ценники впишут другие цифры. Не будем гадать, какие именно, все равно ведь пойдем и купим горбушу, если рыбы захотим.

Лови кто может

От рыбы мало кто откажется, тем более если ты сам ее поймал. Буквально на этой неделе стартовал любительский лов кеты. На любимое сахалинское хобби комиссия по вылову анадромных рыб отвела целых две недели. Рыболовы недовольны, поскольку массовый ход кеты начинается в сентябре, а сейчас — так, гонцы, и не более того. Однако комиссия своего решения менять не стала.

Желающим поймать кету и спиннинг в руки. Все как положено: путевка, оплата. Всего-то 100 рублей за штуку. Недорого. Правда, на этом плюсы любительского лова кеты исчерпываются. Рыбакам предложено попытать счастья на одном из участков морского побережья — от залива Кету до залива Хангуза. Это там, где Оха, даже чуть северней. Дорога туда, прямо скажем, не очень, да и больно далеко.

А у профессиональных рыбаков свои заботы. В предстоящую субботу на Сахалине стартует промышленный лов кеты. Начнут его рыбаки на юго-восточном и юго-западном побережьях и закончат 15 октября. Постепенно границы промысла будут расширяться. Последним к промыслу кеты подключится остров Итуруп. Произойдет это 21 сентября, а завершится путина через два с лишним месяца — 30 ноября.

Наконец, определены сроки и объемы добычи кеты для представителей коренных малочисленных народов Севера. В западно-сахалинской под­зоне им разрешено выловить без малого 22 тонны кеты, а в восточно-сахалинской — 416 тонн.

Кстати, с 20 августа по 30 сентября на восточном побережье Сахалина любителям разрешено ловить кижуча.

А что, может, кто-нибудь и поймает, как знать?

Игорь КАЛИНИН.