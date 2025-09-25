Стратегию роста Сахалина обсуждают на Международном Дальневосточном энергетическом форуме

Региональную стратегию по развитию технологической, социальной и кадровой баз для поддержки нефтегазовых проектов Сахалинской области обсудят на Международном Дальневосточном энергетическом форуме.

Он проходит 25 – 26 сентября на площадке «Сахалин Экспо» на территории дронопорта «Пушистый». Это выездная площадка десятого Восточного экономического форума. Оператор – Фонд Росконгресс.

На форуме обсуждаются стратегия баланса между сырьевым экспортом и глубокой переработкой, а также вопросы государственной поддержки и переориентации экспортных потоков в условиях многополярного мира и санкций.

– Сахалин – один из ключевых нефтегазовых центров России. Несмотря на непростую обстановку в мире и санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост. Мы сохранили плановые показатели добычи углеводородов и производства сжиженного природного газа. Международный Дальневосточный энергетический форум стал площадкой для выработки конкретных решений, которые помогут укрепить позиции Сахалинской области как энергетического форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году наше мероприятие впервые получило статус выездной площадки ВЭФ, что указывает на его высокую значимость в деловом мире, – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ключевое событие форума – пленарное заседание «Энергетика Дальнего Востока: ресурсы, технологии, будущее». Среди тем обсуждения – роль энергетики для развития цивилизации, развитие Сахалина как энергетической столицы Азиатско-Тихоокеанского региона и переориентация экспортных потоков с учётом смещения центров экономического роста многополярного мира.

– Форум сфокусирован на обеспечении стратегического лидерства Сахалина и России в целом в энергетическом секторе АТР через развитие инфраструктуры, инноваций, кадрового потенциала и устойчивых технологий. Регион занимает лидирующие позиции в отрасли, что делает его важной площадкой для обсуждения международных энергетических вопросов в условиях глобальных вызовов и геополитических изменений. Убеждён, что форум поможет выработать решения, направленные на дальнейшее развитие ключевого сектора российской экономики, и позволит наладить контакты с заинтересованными в сотрудничестве партнёрами, – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Всего в деловой программе запланированы восемь тематических сессий. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и логистики для шельфовых проектов, включая модернизацию портов, создание мультимодальных хабов и обеспечение безопасности морских операций.

Также обсуждаются оптимальные модели электроснабжения региона, внедрение возобновляемых источников энергии, электрогенерация, цифровизация энергетической системы и создание условий для устойчивого развития электроэнергетики Сахалина и Курильских островов.

Кроме того, эксперты рассматривают международное сотрудничество с партнёрами из АТР и дружественных стран, перспективы привлечения инвестиций, развитие человеческого капитала и цифровую трансформацию энергетического комплекса, создание образовательных кластеров, цифровые технологии для повышения эффективности и безопасности, а также меры по импортозамещению и развитию интеллектуальных месторождений, кибербезопасности в нефтегазовой отрасли.

В форуме принимают участие представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, эксперты и ведущие специалисты отрасли. Среди приглашённых спикеров – министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Меньшиков, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Олег Мельников, генеральный директор ООО «Сахалинская энергия» Роман Дашков и другие.

По программе также значится молодёжная научно-практическая конференция. На площадке Сахалинского нефтегазового индустриального парка откроют цех по ремонту газовых турбин и их компонентов и производству специализированного теплотехнического оборудования ООО «Сахалин Турбина Сервис».

Партнёрами форума выступают АО «Инжиниринговый центр «Кронштадт», ООО «Флюид-Лайн».