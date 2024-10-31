Пятница, 1 ноября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие для остановки нарушителя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области.

Сотрудники госавтоинспекции в Ногликах применили оружие для остановки автомобиля, которым управлял 21-летний сахалинец.

Патруль ДПС на трассе заприметил иномарку без государственных регистрационных номеров. Водитель проигнорировал сигнал полицейских об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипаж преследовал правонарушителя, включив сирену.  Но водитель всё так же продолжал движение, грубо нарушая правила и создавая аварийные ситуации.

Выехав на безопасный участок, сотрудники ДПС предупредили нарушителя о применении огнестрельного оружия. Но никакой реакции не последовало. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем – по колёсам. В результате водитель потерял управление и был остановлен.

На нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям: невыполнение требования об остановке, управление без водительских прав, выезд на полосу встречного движения, управление незарегистрированным транспортным средством.

Предыдущая статья
Стать воином. Выбираем профессию офицера Вооружённых сил РФ
Следующая статья
Новый асфальт до Шебунино
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ