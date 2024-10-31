Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие для остановки нарушителя

Сотрудники госавтоинспекции в Ногликах применили оружие для остановки автомобиля, которым управлял 21-летний сахалинец.

Патруль ДПС на трассе заприметил иномарку без государственных регистрационных номеров. Водитель проигнорировал сигнал полицейских об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипаж преследовал правонарушителя, включив сирену. Но водитель всё так же продолжал движение, грубо нарушая правила и создавая аварийные ситуации.

Выехав на безопасный участок, сотрудники ДПС предупредили нарушителя о применении огнестрельного оружия. Но никакой реакции не последовало. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем – по колёсам. В результате водитель потерял управление и был остановлен.

На нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям: невыполнение требования об остановке, управление без водительских прав, выезд на полосу встречного движения, управление незарегистрированным транспортным средством.