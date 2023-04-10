Стремительная карьера некарьериста. Почему мы в редакции трижды стучали по деревяшке?

В этом году Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства отмечает 90-летие. Сегодня гость редакции – и. о. директора кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Булдаков.

– Ваш институт, в котором всего 30 сотрудников (в пять раз меньше, чем в лучшие времена), тем не менее, сохраняет многопрофильность. Как это удается?

– Наши сотрудники молодцы, не боятся трудностей. Мы участвуем в конкурсах, развиваем научное и производственное направления в картофелеводстве, плодоводстве, животноводстве, кормопроизводстве, сортоиспытаниях, защите растений…

– Вам всего 34 года. Как удалась столь стремительная карьера – от младшего научного сотрудника до руководителя института?

– У меня интересная судьба, и складывается она невероятно удачно. (После этих слов журналист и наш гость на всякий случай трижды постучали по деревяшке. – Прим. ред.). Безошибочно выбрал профессию, получаю удовольствие от науки и хозяйственной деятельности. Не замечаю, как на работе летит время, быть может, потому, что с душой занимаюсь тем, что нравится.

С детства меня интересовало все живое. В школе дополнительным экзаменом всегда выбирал биологию и в СахГУ поступил на любимую специальность на бюджет.

Родители молодцы, что не заставили следовать их выбору. Сказали: «Решай сам». И я решил и ни разу о том не пожалел.

Студенчество запомнилось многодневными экспедициями. С учеными изучал растительный и животный мир на юге и севере острова, ихтиофауну, а также факторы, на них влияющие. Чувствовал, наука меня захватывает. На следующий день после вручения диплома решил: хватит отдыхать, надо работать! (смеется).

– На примете были какие-нибудь организации?

– Целых пять, во все отнес резюме. Валерий Исакович Гуревич, в то время директор СахНИИСХ, первый пригласил меня на собеседование и сразу нацелил на картофелеводство, которым занимался сам. Меня заинтересовало это научное направление. Картофель – основная сельскохозяйственная культура на острове. Я сразу же окунулся в работу и в тот же год, как советовал Валерий Исакович, поступил в аспирантуру при Дальневосточном аграрном университете в Благовещенске. Выбрал специальность «общее земледелие, растениеводство». Директор СахНИИСХ нашел мне хорошего руководителя – доктора биологических наук, картофелевода-практика. Три года интересных научных исследований в аспирантуре стали для меня отличной профессиональной школой. На четвертый год защитил кандидатскую диссертацию во Всероссийском научно-исследовательском институте овощеводства в Подмосковье.

– И как ее оценила столичная профессура?

– Ученые единогласно поддержали мой научный труд и в неформальной беседе сказали, что увидели во мне будущего ученого. Почувствовали, что из науки я уже не сбегу.

– Чем сейчас занимается коллектив вашего института?

– На первом плане у нас картофелеводство и новые проекты по семеноводству этой культуры на безвирусной основе. Чтобы не завозить с материка элитные семена, налаживаем производство своего семенного материала на оздоровленной основе. В 2022-м восстановили банк из 25 сортов картофеля. Этой весной вырастим в пробирках 16 тыс. микрорастений, а затем (по своей технологии) получим и мини-клубни. Этим новым направлением по биотехнологии картофеля занимаются три молодые сотрудницы.

В прошлом году в Подмосковье во ВНИИ картофельного хозяйства увидел, как выращивают клубни в аэропонных и гидропонных установках. Предложил нашему научному сообществу внедрить этот инновационный способ. Мою идею поддержали. На конкурсе грантовых проектов, организованном региональным правительством для молодых ученых, я занял первое место. Так что две установки скоро поступят на Сахалин. Надеюсь, модернизируем новый метод, со временем создадим свою аэропонную установку и станем круглый год выращивать мини-клубни картофеля, постоянно увеличивая их количество.

Меня радует, что в 2022-м в России вывели 29 новых сортов этой культуры. Всего же в перечне уже почти 500 разрешенных к использованию селекционных достижений. Сортоиспытание картофеля не прекращается. Надеюсь, создадим такие его сорта, которые потеснят импортные. Меня радует, что в 2021-м совместными усилиями с нашими дальневосточными коллегами нам удалось оформить наш селекционный номер картофеля в новый сорт – Лучезарный.

– А другие отделы института?

– Отдел плодоводства проводит традиционные сортоиспытания смородины черной, красной и белой, крыжовника, малины, жимолости и земляники. Завозим новые сорта, смотрим, как они ведут себя в наших условиях, даем рекомендации, в основном, частному сектору.

В животноводстве занимаемся селекцией крупного рогатого скота и отработкой приемов по его кормлению. Группа по кормопроизводству испытывает сорта трав, определяет лучшие агротехнические приемы для создания кормовой базы.

Группа земледелия изучает плодородие почв на базе институтского стационара, которому более 30 лет. Ведь земля статична, процессы в ней протекают дольше. В стационаре же можно видеть, какие изменения происходят в почве в разрезе десятилетий.

– Но в недавней истории СахНИИСХ были и трудные времена.

– Во второй половине 2010-х в институте сменилось руководство. Финансирование сильно урезали, денег хватало только на зарплату. Здание института не отап­ливалось. На работе мы не снимали куртки и шубы, потом и вовсе стали дистанционно трудиться на дому. Свернули опыты с пробирками. Мне пришлось ненадолго устроиться в отдел животноводства министерства сельского хозяйства. Занимался кормопроизводством, поскольку стояла задача обеспечить полноценную кормовую базу крупному рогатому скоту Сахалина. Но институт не оставил, работал вечерами по совместительству на небольшую долю ставки.

Когда в здании СахНИИСХа появилось отопление, ситуация немного стабилизировалась. Меня пригласили на должность заведующего лабораторией растениеводства, а в 2017-м московское руководство назначило на должность врио директора института.

Представляете, каким было здание после двух лет без отопления? Мы пытались его и технику поддерживать в рабочем состоянии, по мере возможности закладывали опыты. Было очень трудно, но главное – сохранили коллектив. Потом им три года руководил другой директор.

– Каким вы приняли институт в 2022-м?

– У нас не было ни одного работающего трактора, чтобы закладывать опыты. Я благодарен совхозу «Южно-Сахалинский» и техникуму механизации. С их помощью удалось выполнить госзадание. В тот год мы бросили все силы на зарабатывание денег и заключение контактов. Не боялись никакой работы, брались за все. Занялись изучением жидкого навоза со свиноводческих комплексов, чтобы понять, как он будет действовать при подкормке трав и картофеля. Вручную разносили тонны органики по опытным делянкам. Получили очень хороший результат. Сами дегустировали картофель, проводили анализы клубней. Все показания в норме.

А еще мы заработали рекордную для института сумму внебюджетных средств – 3 миллиона! Их хватило на новый отечественный трактор, теперь самостоятельно сможем заложить все опыты. Конечно, одного трактора недостаточно, необходимы навесное оборудование и приборная база. Так что институт вновь заключил много договоров и контрактов. Планируем в юбилейном году заработать вдвое больше внебюджетных средств, чем в 2022-м. Главное – есть молодежь, которая сможет осваивать новые технологии. К примеру, младшие научные сотрудники Кристина Ким и Ксения Каширина занимаются безвирусным картофелем и безвирусной садовой земляникой.

– Да, у вас активная жизненная позиция!

– Следую золотым словам Валерия Исаковича Гуревича: «Ученый не должен сидеть за столом, за бумагами. Он должен ездить по хозяйствам, смотреть, как там обстоят дела, спрашивать о проблемах, искать пути их решения. Словом, работать для производства».

– На Дальнем Востоке Сахалин славится высокими урожаями картофеля. В этом есть заслуга и вашего института?

– Несомненно. Она – в хорошей защите этой культуры от болезней. На острове уникальные погодные условия, благоприятные для развития возбудителей болезней по картофелю (такие встречаются еще только в Мексике). Они очень агрессивные, особенно фитофтороз.

В селе Урожайное Анивского района еще с советских времен находился эпицентр этой опасной болезни. Так что именно там, в полевых условиях мы испытывали средства защиты на фитофтороустойчивость, подбирали комплекс агротехнических средств, определяли оптимальные сроки обработок картофеля. В результате добились хороших результатов и теперь подсказываем сельхозпредприятиям, на какие схемы следует обратить внимание. Кстати, сотрудники института нашли и самые эффективные препараты от черной парши клубней. У меня есть серия работ, посвященных защите картофеля. Одну из них в Дальневосточном отделении РАН отметили дипломом лауреата конкурса.

– А как вы подбираете кадры?

– Однажды меня пригласили в экзаменационную комиссию СахГУ к биологам. Я задавал много вопросов выпускникам, но не с целью завалить, а увидеть уровень их подготовки. Все они получили пятерки. После экзамена подарил им брошюрки и сагитировал прийти в институт. Осенью трудоустроили первых двух молодых специалистов, остальных взяли в резерв. Ученицы мои – это моя будущая школа. Они проводят исследования, с тем чтобы потом защитить кандидатские диссертации.

С прошлого года работаю с учащимися южно-сахалинской школы № 32. Читаю лекции, приглашаю ребят на экскурсию в институт, где они могут поучаствовать в несложных экспериментах. Уже определились целеустремленные, у которых есть желание заниматься растениеводством, ближе познакомиться с наукой.

Летом по договору о сотрудничестве на пришкольном участке дети закладывали опыты на картофельных и ягодных делянках. Вели биометрические наблюдения за цветным картофелем с фиолетовой, синей и красной мякотью, пропалывали, рыхлили, окучивали посадки и получили хорошие результаты. В этом году мы продолжаем наше сотрудничество и к опытнической работе приобщаем детей средних и старших классов.

А юным читателям школьных библиотек и педагогам Южно-Сахалинска мы адресовали книгу «Основы проведения научных исследований в образовательных учреждениях». Это коллективный труд наших ученых в 112 страниц с цветными иллюстрациями, изданный на средства гранта. Представлена эта красивая книга и в электронном формате. Словом, стремимся как можно больше умов заинтересовать и привлечь в сельское хозяйство и в науку. Это очень интересная сфера деятельности.

– Чем сегодня заняты сотрудники института?

– Руководство совхоза «Заречный» обратилось к нам за планом селекционно-племенной работы для коров мясной продуктивности. Сельхозпредприятия присылают семена на агротехнические испытания в условиях муссонного климата. Мы их проводим и даем рекомендации.

Осенью прошлого года наш коллектив в полном составе побывал на экскурсии в клубничном хозяйстве предпринимателей Одинцовых. Перенимали инновационный опыт и узнали об их проблеме – трудность поиска и доставки качественного посадочного материала. Из-за больших расстояний при транспортировке есть риск потери качества и даже гибели растений. Издалека везти рассаду дорого, а производство надо расширять. Им в помощь мы решили по новому методу ежегодно размножать безвирусную садовую землянику и отработать агротехнические приемы.

Жду не дождусь, когда у нас появятся сахалинские сорта трав. По трем из них – клеверу луговому, еже сборной и тимофеевке луговой – уже получен свой селекционный материал. Скоро будем оформлять сорта. Согласитесь, интересная у нас работа!

Людмила СТЕПАНЕЦ.