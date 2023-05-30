Стремление быть лучшим

Закрепился в сборной

В Тамбове состоялось первенство России по спорту глухих (дисциплина «спортивная борьба»). Участники определили медалистов в вольной и греко-римской борьбе. На ковре были представлены Дальний Восток, Сибирь, Северо-Западный федеральный округ, центральная и южная часть России.

В турнире по вольной борьбе выступали спортсмены в возрасте от 19 до 23 лет. Одним из участников первенства был воспитанник спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска кандидат в мастера спорта Максим Яшенко.

Сахалинец выступал в весовой категории до 125 кг и завоевал бронзовую медаль, сообщила пресс-служба областного минспорта.

— Тем самым Максим закрепился в составе сборной команды России, — отметил тренер островного борца Александр Ваулин.

Это уже не первое успешное выступление Максима Яшенко на первенстве страны. В феврале 2020 года он занял второе место на первенстве России среди юниоров до 21 года. В ноябре 2020-го стал бронзовым призером первенства страны среди юниоров до 24 лет. В 2021-м занял третье место на двух первенствах России (среди юниоров до 21 года и до 23 лет). В марте 2022-го завоевал бронзовые медали в вольной и греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, а в октябре стал вторым призером в вольной борьбе и третьим призером в греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет.

Виктория – это сила

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы ректора Дальневосточного федерального университета завершился во Владивостоке.

Соревнования включали три олимпийские дисциплины: греко-римская, вольная мужская и вольная женская борьба. В них участвовали спортсмены, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта России.

Островной регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. Им удалось завоевать две медали.

В женской борьбе отличалась Виктория Зац. Она стала победительницей в весовой категории до 55 кг. А в мужском турнире третье место занял 17-летний Владимир Смирнов.

Выполнили норматив мастера спорта России

В Хабаровске завершился Международный турнир боксеров памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Соревнования прошли в 46-й раз и объединили более 120 спортсменов из 16 стран.

Спортсмены разыграли комплекты наград в 13 весовых категориях у мужчин и 6 – у женщин.

Сахалинскую область представляли трое боксеров. Они прошли десятидневные тренировочные сборы в Хабаровске, результатом которых стало получение допуска для участия в турнире.

Сергей Свирида из Корсакова (клуб «Флагман», тренер Юрий Майоров) занял третье место в категории 86 кг. Серебряную награду завоевал южносахалинец Баишбек уулу Жусуп, который является воспитанником Александра Якушева из спортшколы «Кристалл».

– Данный турнир дает право выполнения норматива мастера спорта по боксу при условии проведения трех боев. Баишбек провел четыре боя, Сергей – три, выполнив новую разрядную норму, – отмечает тренер Александр Якушев.

Баишбек уулу Жусуп имеет за плечами большой опыт участия во всероссийских и международных турнирах, является КМС по боксу. На Международном турнире спортсмен выступал в весовой категории 63,5 кг. Он успешно провел три поединка, уступив в финальном бою сопернику из Ханты-Мансийского автономного округа.

Две чистые победы

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Его участниками стали 82 спортсмена (среди них – 3 мастера спорта, 18 КМС и 61 перворазрядник) из десяти регионов ДФО. Медалистов определили в 14 весовых категориях и в абсолютном весе.

Островные дзюдоисты в условиях жесточайшей конкуренции сумели завоевать девять наград (золотую, три серебряных и пять бронзовых).

Чемпионкой ДФО впервые в своей карьере стала Сезимай Сыргабаева (тренер Рамазан Саадуев). Она выступала в весовой категории до 63 кг.

На групповом этапе сахалинская спортсменка одержала две победы оценкой «иппон» («чистая» победа). Затем в полуфинале сломила сопротивление Эльвиры Арлслановой, а в финале оставила без надежд на золото Татьяну Бодюл из Приморья.

Еще одну медаль Сезимай Сыргабаева завоевала в абсолютной весовой категории, где она стала третьим призером.

Также две награды в активе Софьи Мирошниченко (тренер Рамазан Саадуев): серебро в «абсолютке» и бронза в весе до 63 кг.

Серебряным призером турнира стал трехкратный чемпион ДФО Эльдар Хабиев (вес до 60 кг), которому только травма помешала выступить еще лучше.

Второе место в весе свыше 78 кг заняла Айжан Абдиева.

Бронзовые призеры чемпионата: Ирина Сержантова (до 70 кг), Владислав Душинский (до 90 кг) и Павел Бударнов (до 100 кг).

Ирина Сержантова представляла Александровск-Сахалинский (тренеры А. Зыков и В. Кузнецов), Владислав Душинский – Аниву (тренер Н.И. Хон), Сезимай Сыргабаева, Софья Мирошниченко, Эльдар Хабиев, Айжан Абдиева являются воспитанниками спортшколы самбо и дзюдо (тренеры Р.С. Саадуев, И.А. Кардаш), Павел Бударнов тренируется в спортшколе по греко-римской борьбе (тренеры И.В. Кардаш, В.И. Кардаш).

— Путёвки на чемпионат России, который пройдет в сентябре в Кемерово, завоевали обладатели золотых и серебряных наград. Это Сезимай Сыргабаева, Софья Мирошниченко, Айжан Абдиева и Эльдар Хабиев, — подвели итоги в Федерации дзюдо и самбо Сахалинской области.