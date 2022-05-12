Стремление к победе. Сахалинские спортсмены хорошо выступают на всех континентах

Хет-трик Матрахова

В первенстве России по футболу среди команд ФНЛ-2 (группа 3 «Б») ФК «Сахалин» провел два очередных матча. 29 апреля в городе Видное островитяне проиграли местному клубу «Металлург» – 2:1.

7 мая «Сахалин» начал домашнюю серию игр. Соперником была «Коломна».

Гости перед игрой занимали предпоследнее место, рискуя лишиться профессионального статуса. Поэтому они не отсиживались в обороне, создавали моменты и внесли свой вклад в то, что матч получился живым.

«Сахалин» забил три гола. Все они на счету Евгения Матрахова. Один раз полузащитник реализовал пенальти, еще дважды ему удались чудо-удары со штрафного.

Особенно эстетским получился третий гол, когда вратарь гостей даже не шелохнулся, а мяч точнехонько попал в «девятку».

Хозяева поля вполне могли отличиться и больше. Мяч катался по ленточке ворот, а в одном из эпизодов показалось, что он ее пересек.

Однако у судьи мнение было иное, а VAR (система видеопомощи арбитрам) в ФНЛ-2 не предусмотрен регламентом.

Как бы то ни было, «Сахалин» добился победы (3:2), которая позволила ему закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Хет-трик Евгения Матрахова стал третьим в истории островной команды. Впервые подобное произошло 20 августа 2015 года, когда Александр Гаглоев забил три гола в ворота омского «Иртыша» (4:1). А 28 мая 2019 года Павел Есиков трижды отличился в игре с «Сибирью-2» из Новосибирска (5:2).

В списке лучших бомбардиров «Сахалина» Евгений Матрахов поднялся на третье место. У него 28 забитых мячей в первенстве страны. По этому показателю он уступает только Сергею Виноградову (29) и Александру Гаглоеву (62).

14 мая «Сахалин» принимает «Знамя» (Ногинск).

Начало матча в 19.00.

Натанцевали на 10 медалей

Сахалинская команда заработала 10 медалей всероссийских соревнований по чир спорту в рамках XVIII Всемирной танцевальной олимпиады в Москве, сообщили в региональном министерстве спорта.

Состязания собрали 3217 спортсменов в составе 144 клубов из 37 регионов страны.

Честь Сахалинской области на соревнованиях отстаивали 54 атлетки под руководством шести тренеров. По итогам выступлений в копилке островной команды 10 медалей – 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Приезжали за наградами

Сахалинские спортсмены стали обладателями четырех медалей открытого первенства Хабаровска по кудо VOSTOK OPEN II.

Соревнования в спорткомплексе «Южный» собрали 130 кудоистов из Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской области.

Островные спортсмены завоевали четыре медали. Награду высшей пробы заработал Виталий Юн. «Серебро» взяли Владислав Плотников и Егор Шаповалов. Обладателем «бронзы» стал Иван Цёмка.

Хорошо стреляли

Островные спортсмены привезли «серебро» и «бронзу» с первенства России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования прошли во Владикавказе и собрали 175 спортсменов из 25 регионов России.

Сахалинскую область представляла команда воспитанников спортшколы по техническим видам спорта. В состав вошли Тимур Кимежук, Вадим Палиенко, Андрей Лаврентьев и Ом Чон Мин под руководством тренера Бориса Кимежука.

В командных состязаниях ребята заняли второе место. В дуэльной стрельбе Тимуру Кимежуку удалось завоевать второе место, а в личном зачете замкнул тройку призеров Андрей Лаврентьев.

11-кратный чемпион России

В Екатеринбурге завершился открытый чемпионат России по тяжелой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп. Сахалинскую область на соревнованиях представили трое спортсменов.

Сахалинцы были лучшими. Так, Евгений Бурганов из Поронайска выиграл «золото» в возрастной группе 40 – 44 и весовой категории 61 килограмм. Холмчанин Ким Дэк Сэн занял главную ступень пьедестала почета, отлично выступив в возрастной группе 65 – 69 и весовой категории 73 килограмма. Еще одним золотым призером стал тренер по тяжелой атлетике из Южно-Сахалинска Михаил Щербак.

Спортсмен боролся в возрастной группе 55 – 59 и весовой категории 96 килограммов. Кроме того, на этих соревнованиях атлету вручили почетный знак 10-кратного чемпиона России. Тем не менее золотая медаль на соревнованиях в Екатеринбурге для Михаила Щербака стала уже одиннадцатой по счету на чемпионате России.

Сахалинская школа

Уроженец Сахалинской области Семен Крамарь занял два первых места на международном турнире в Испании по бразильскому джиу-джитсу AJP TOUR BARCELONA INTERNATIONAL PRO. Спортсмен выступал в двух категориях – в кимоно и без – и в обеих дисциплинах сумел побороть всех соперников досрочно.

В декабре прошлого года сахалинец уже выступал на этом турнире и также завоевал две золотые медали.

Семен переехал в Испанию в прошлом году. До этого занимался бразильским джиу-джитсу в одноименном спортклубе в Южно-Сахалинске под руководством тренеров Кирилла Алабужева и Дмитрия Щеголькова.

AJP TOUR INTERNATIO­NAL PRO – международный турнир, который ежемесячно проходит в разных городах мира. Принять в нем участие может любой боец вне зависимости от возраста, веса и спортивных достижений.

Молодец, Никита!

Екатеринбург был местом проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 258 школьников из 78 регионов России состязались на площадке Уральского федерального университета имени Ельцина.

Помимо теоретического тура ребята демонстрировали свои навыки в состязаниях по игровым видам спорта, гимнастике, стрельбе и легкой атлетике.

Островной регион представлял ученик 11 класса гимназии № 1 Южно-Сахалинска Никита Запольский. В подготовке к ответственному мероприятию ему помогали учителя физкультуры Кирилл Комов и Иван Тимофеев.

Сахалинец показал отличный результат, набрав 78,3 балла. Ему не хватило буквально нескольких сотых балла до статуса победителя. Но и призовое место – тоже отличный результат!

На церемонии награждения ему также вручили кубок за лучший результат в прикладной физической культуре.

Добавим, что всероссийская олимпиада — это самое массовое мероприятие для обучающихся, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и в мире.

Победа или призовое место в заключительном этапе дает льготы на поступление в любой вуз страны по профильному направлению.

Среди лучших

В Воронеже подведены итоги финала первенства России по волейболу среди девушек до 15 лет. Награды оспаривали спортсменки 2008 – 2009 г. р.

Право выступить в финале получили 16 лучших команд, наиболее успешно проявивших себя на первенствах своих федеральных округов.

В числе финалисток были воспитанницы спортшколы по волейболу (Южно-Сахалинск), которые в марте выиграли первенство ДФО во Владивостоке.

В серии плей-офф островитянки заняли 12-е место.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.