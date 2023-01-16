Строим будущее своими руками. В День российской печати мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принимал журналистов

Разговор зашел не только об итогах минувшего года, но и о перспективах развития островной столицы. В нем приняли участие вице-мэры Андрей Ковальчук, Виталий Данилов, Алексей Римша, Елена Федорова, Дмитрий Хайбриев, Ильдар Ахтариев и управляющий делами Вячеслав Кожухов.

Зная о том, какой интерес журналисты проявляют к хорошим новостям, Сергей Надсадин первым делом сообщил: в минувшем году по уровню развития государственно-частного партнерства областная столица вышла на второе место в России. Это свидетельство правильной работы городской администрации с представителями бизнеса. Доверяя местной власти, они инвестируют деньги в значимые проекты. А поддержка крупным предприятиям со стороны муниципалитета необходима в силу бюджетной ограниченности. Ведь в рамках бюджетных процессов, рассчитанных на 3 года, сложно планировать долгосрочные инвестиционные циклы, к примеру, рассчитанные на 15 и более лет.

По словам мэра, главной задачей администрации города в новом году остается создание в Южно-Сахалинске благоприятной и комфортной среды. И на этом направлении важнейшим показателем развития территории является жилищное строительство. В 2022-м (с учетом индивидуального строительства) в городе следовало возвести 273,6 тыс. кв. м жилья. План в очередной раз был перевыполнен: в эксплуатацию сдано 285 тыс. кв. м жилья.

В нынешнем 2023-м намечено возвести 252 тыс. кв. м жилья (больше 1 кв. м жилплощади на одного жителя). Работа будет вестись на разных площадках, к примеру, в Уюне, в южном квартале между ул. Больничной и пр. Мира. Активно будет застраиваться и северная часть города. Компания «Росстрой» возьмется за обустройство Новой Деревни. Кроме того, в областной столице за счет привлеченных инвестиций продолжится возведение коммерческого жилья.

При всем при том городской бюджет-2023 на 5 млрд рублей меньше прошлогоднего. Но мэрия не теряет оптимизма, надеясь, что за счет конъюнктуры нефтяного рынка и реализации различных программ поступления в казну увеличатся.

Недавно на федеральном уровне было принято решение о строительстве в Южно-Сахалинске кампуса СахГУ. Университет обретет новые площади, лаборатории и научно-исследовательский центр, где будут разрабатывать и внедрять новые технологии по производству водорода, изучению Мирового океана и т. д.

Из числа больших строек областного масштаба – западная объездная дорога. Как рассказал Сергей Надсадин, она охватит областной центр и Анивский район. Расположение Южно-Сахалинска таково, что у него практически нет кольцевых дорог, что создает особую специфику в организации дорожного движения. С появлением западного объезда появятся дополнительные возможности для развития грузопассажирских перевозок как в Южно-Сахалинске, так и в регионе.

Заключены контракты на строительство автомобильных дорог по ул. Крайней, ул. Пуркаева, пр. Победы. В этом году завершатся работы в районе ул. Просвещения. Этот большой микрорайон с высотными домами обретет полноценную транспортную инфраструктуру. Ведется проектирование ул. Ленина на отрезке от ул. Карла Маркса до Победы. Горожан порадует и такая новость: закончено проектирование ливневого коллектора по пр. Победы. После выполнения там строймонтажа город займется ливневкой в центре областной столицы.

Примечательно, что транспортная инфраструктура города совершенствуется и переходит на новый технологический уклад. Строятся аэропорт и новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать все типы воздушных судов.

Частью транспортной реформы станет появление нового автобусного парка взамен старого, построенного более полувека назад. А еще транспортные компании суммарно запустят в этом году около 150 современных газовых автобусов. Более 50 из них будут обслуживать межмуниципальные направления, а 100 современных МАЗов большой вместимости пополнят парки компаний и выйдут на улицы областного центра. Все автобусы смогут комфортно перевозить маломобильных граждан и малышей в детских колясках. Расширится маршрутная сеть, станет больше автобусных остановок. Они появятся через каждые 300 – 400 метров.

По словам Сергея Надсадина, все также в приоритете газификация, улучшающая состояние воздушного бассейна. Так, в 2022 году индекс загрязненности атмосферы в Южно-Сахалинске снизился почти на 5 позиций. Это результат того, что взят курс на полную газификацию и перевод общественного и личного транспорта на экологически чистые виды топлива – газ и электричество. В областном центре прибавилось электрозаправок, чище стали улицы, появилось больше зелени и цветов, заасфальтированных пространств. В этом вопросе муниципалитет держит ориентир на экологически благополучный курортный город Кисловодск.

Вице-мэры тоже поделились интересной информацией. Рассказали, что в этом году запланировано газифицировать более 4,5 тыс. частных домов. Сейчас департамент городского хозяйства проводит ревизию проектной документации по газификации объектов, чтобы не пропустить ни одно домовладение.

Перспективу развития Южно-Сахалинска на ближайшие 20 лет во многом определит новый генплан. Что касается внешнего вида областной столицы, то гармонии ее облику уже прибавляет дизайн-код городского пространства. В соответствии с ним обновляются фасады административных зданий, магазинов, меняются вывески, рекламные баннеры, малые архитектурные формы и проч.

Предстоит большой объем работ по федеральной программе «1000 дворов» и по региональной, предусматривающей капитальный ремонт таких территорий. По переходящим контрактам прошлого года будут приведены в порядок почти 200 дворов.

Что касается вопросов благоустройства, то на перекрестке ул. Пуркаева и пр. Мира появится сквер. Напротив ул. Пуркаева горожан порадует приведенная в порядок небольшая территория. Завершенный красивый вид обретет набережная на ул. Сахалинской.

Строительство социальных объектов – на особом контроле администрации областного центра. В числе таких детсад-школа на 550 мест в Луговом (срок сдачи в эксплуатацию – 2024 год). Есть надежда, что к 1 сентября 2024 года в этом планировочном районе откроется и детская школа искусств.

Большой объем строительных работ предстоит выполнить также на возведении второй и третей очереди центральной детской музыкальной школы. Контракт разыгран, определен подрядчик этого объекта. Работы здесь начнутся уже в этом году. Как, впрочем, и на возведении образовательного квартала на ул. Больничной со школой на 1800 мест. Ориентировочно, строительно-монтажные работы на объекте начнутся к концу 2023-го.

Несмотря на сложности с финансированием, администрация города с оптимизмом строит планы. Они для нее – руководство к действию.

Людмила Николаева.