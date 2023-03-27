Строим и благоустраиваем

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совершил рабочую поездку в планировочный район Новоалександровск, села Новая Деревня и Ключи.

В Новой Деревне готовится к сдаче водозабор, призванный значительно улучшить качество водоснабжения местных жителей. Объект примут в эксплуатацию в мае 2023 года.

Еще одним важным объектом для городского ЖКХ станет водозабор в Ново­александровске. После завершения комплексной реконструкции его мощность составит 3 000 куб. м воды в сутки. Запуск водозабора планируется осенью нынешнего года.

Расширяя строительство нового жилья, в Новоалександровске не забывают и о благоустройстве уже имеющегося жилого фонда. Жители хотели бы придать подъездам привлекательный вид, сделать их уютными и комфортными — украсить картинами, зелеными растениями, установить информационные щиты. Это станет возможным в рамках проекта «Наш двор. Наш подъезд», предложенного партией «Единая Россия». Реализация проекта планируется силами управляющей компании и волонтеров за счет средств областного бюджета.

Дизайну будет предшествовать обновление подъездов, нуждающихся в косметическом ремонте. Например, состояние крылец и козырьков беспокоит жителей дома № 1 по ул. Науки. Здесь уже побывали специалисты департамента городского хозяйства. Они зафиксировали строительные дефекты и определились с графиком работ. Всего в Новоалександровске планируется провести косметический ремонт подъездов в двух десятках домов.

А вот в центре народной культуры «Радуга» в ближайшем будущем планируется приступить к монтажу виртуального концертного зала. Он начнется, как только с материка будет доставлено необходимое оборудование.

Возможность внедрить новые технологи ЦНК «Радуга» принесла победа в конкурсном отборе госпрограммы «Цифровая культура», разработанной в рамках нацпроекта «Культура». Виртуальный концертный зал позволит сахалинским исполнителям не только смотреть в режиме реального времени или в записи выступления лучших артистов и творческих коллективов страны, но и самим выйти в общероссийское культурное пространство. В частности, показывать свои концертные номера зрителям других городов. Возможна трансляция концертов с участием зарубежных музыкантов-виртуозов, а также просмотр детских образовательных программ.

Владимир БОЛОТОВ.