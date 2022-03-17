«Строить будем больше и не снижая темпов!» О работе отрасли в новых экономических условиях рассказал министр

На вопросы журналистов об итогах 2021 года и о ближайших перспективах строительной отрасли ответил министр строительства островного региона Алексей КОЛЕВАТЫХ.

Каждому – по «квадрату»

В 2021 году область стала одним из лидеров по строительству жилья, – сообщил министр во вступлении и привел некоторые цифры и факты. – В общей сложности было построено более 500 тыс. кв. метров, то есть более 1 метра на 1 жителя области.

В среднем по России этот показатель составил 0,5 квадратных метра. Планируем сохранить темпы строительства. В рамках новой программы по расселению аварийного жилья расселено более 80 тыс. кв. метров. В текущем планируем расселить 128 тыс. квадратных метров таких непригодных для проживания квартир. Более 5 тысяч человек справят новоселье.

За минувший год введен в эксплуатацию ряд социальных объектов: школы в Смирных и Макарове, станция скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, ДК в с. Чир-Унвд, а также ряд объектов на Курилах.

По словам Алексея Колеватых, минстрой не намерен останавливаться на достигнутом. В частности, принято решение о достройке в Южно-Сахалинске двух знаковых незавершенных объектов – легкоатлетического манежа и центра бокса.

А как же санкции?

Не помешают ли они воплощению масштабных планов в разных сферах, связанных со строительством? Например, многих волнует вопрос, не при­остановят ли систему ипотечного кредитования?

Действительно, с введением западными странами санкций в отношении России появились опасения насчет того, что может пострадать строительная отрасль. В нашей области реакция была оперативной: губернатор Валерий Лимаренко провел совещание с банковским сообществом, посвященное выстраиванию работы по финансированию бизнеса, в том числе в строительной отрасли. Все банки подтвердили, что в текущих условиях они между собой не конкуренты, их отношения парт­нерские. Естественно, свои меры приняло и федеральное правительство.

Строительная отрасль – драйвер развития экономики, поэтому все делается для ее полного и бесперебойного функционирования. В результате принято решение о сохранении действующих процентных ставок по ипотекам.

По данным Сахалинского ипотечного агентства, на сегодня в рамках программы «Дальневосточная ипотека» подано 8 150 заявок, заключено 2513 договоров. Программы, действующие с федеральной поддержкой, а именно ипотеки «Государственная поддержка-2020», «Семейная», «Дальневосточная», «Сельская», продолжат свое действие, процентные ставки увеличены не будут.

Всевидящий чат-бот

Ситуация по стоимости стройматериалов у министерства на постоянном контроле. Действует центр мониторинга, который ведет регулярный анализ данных по пяти подзонам, в каждой из которых 700 позиций. Эта работа развернулась в 2021 году, а сейчас продолжается и развивается. При анализе учитываются, например, такие показатели, как стоимость материалов, логистика, оплата труда рабочего первого разряда… В результате становятся видны те, кто пытается повысить цены, пользуясь ситуацией.

Взяты на вооружение современные цифровые технологии: создан чат-бот в ведомственном Telegram-канале, к которому можно обратиться и сообщить о сомнительных расценках – каждая заявка обрабатывается. По отдельным позициям разбирательство проводят на уровне губернатора с приглашением представителей прокуратуры и антимонопольной службы.

На днях вот разбирали ситуацию по щебню, добываемому на сахалинском карьере. Судя по предоставленным данным, повышение произошло из-за роста цен на промышленные взрывчатые вещества. Материалы направлены в прокуратуру и антимонопольную службу для принятия решения по существу вопроса.

В общей массе повышение стоимости носит инфляционный характер и составляет 4 – 5 процентов относительно предыдущего периода. В ряде случаев это связано с применением импортных материалов и оборудования. По каждому проекту прошли совещания с застройщиками и подрядчиками, разобрали проблемные вопросы, определились, какие материалы и оборудование попадают под замену на отечественные или азиатские аналоги. В каждом случае будет найдено оптимальное решение, и в итоге проекты будут реализованы.

Стратегический цемзавод

Важно производить материалы внутри страны. Хотя с точки зрения бизнеса это не всегда целесообразно. В последние годы мы активно вели работу по реализации проектов по лесопереработке. Кроме того, занимались созданием завода по производству модулей на территории Корсаковского технопарка. В 2020 году на Сахалине заработало производство полипропиленовых труб, канализационных труб. Реализован проект по заводу панельного домостроения, и первый, «пилотный» дом из таких панелей уже возводится в областном центре.

По лесопереработке и модульному домостроению. Сейчас идут переговоры по межеванию земельных участков.

Инвесторы от своих замыслов не отказываются. Перед ними открываются масштабные перспективы. Сегодня большая потребность в строительстве жилья: в программе расселения аварийных домов – 641 тыс. кв. метров. И это не все – еще включен будет объем за декабрь 2020 года, и показатель возрастет до 700 тыс. «квадратов»!

Помимо прочего близок к реализации дорогостоящий проект строительства цементного завода. Он носит стратегический характер. Министерство инвестиций сейчас обсуждает детали с инвестором.

Кадры решают все!

Для реализации масштабных проектов требуется привлечение большого количества кадров. К сожалению, не все работающие сегодня на областных стройках – граждане РФ. Многие в разное время прибыли из ближнего и дальнего зарубежья. Между тем система профтех­образования воспитывает в области своих молодых мастеров. У нас талантливая молодежь, это показывают результаты чемпионатов «Ворлдскиллс». Они действительно повышают престиж профессии.

Еще одно важное направление – возрождение доброй давней традиции студенческих строительных отрядов. Сейчас министерство определяет со строительными компаниями, какое количество специалистов им нужно на летний период. Во время работы на объектах студенты пройдут хорошую практическую школу.

Предстоит также возродить культуру наставничества. За молодым специалистом должен быть закреплен наставник. Параллельно определяем уровни оплаты труда стройотрядовцев.

Кадры важно воспитывать с молодого возраста, вовлекать молодежь в профессию.

Привлечение студентов поможет нам закрыть потребность в профессиональных кадрах на стройках области. Хорошие результаты показывают встречи со студентами, посвященные особенностям работы строительной отрасли в Сахалинской области.

Это работа на перспективу, а пока не обойтись без привлечения иностранцев. В случае необходимости действует механизм централизованного набора: подрядчик заранее заявляет количество нужных ему специалистов и требуемый уровень их квалификации. Дальше агентство по труду совместно с миграционной службой отрабатывают задачу и привозят специалистов со знанием русского языка. В то же время, как показывает анализ, область имеет достаточное количество кадров.

Говорящие цифры

Крупные инвесторы работают на своих площадках в рамках комплексного развития территорий. Масштабы наглядно показывает банк задействованных земель. На начало 2022 года он насчитывал 6 млн квадратных метров. Работа идет постоянно, поэтому сейчас цифра гораздо больше.

В числе крупных площадок: «Горизонт» – 100 тыс. кв. м, «Северный городок» – 150 тыс. кв. м, «Уюн» – 300 тыс. кв. м, «Северный городок» (вторая площадка) – 500 тыс. кв. м, «Дальневосточный квартал» (с. Дальнее) – 200 тыс. кв. м. Кроме того, имеется много небольших площадок.

Владимир СЛАВИН.

Справка

Легкоатлетический манеж и центр бокса в областном центре – дорогостоящие строительные объекты в Южно-Сахалинске, приостановленные из-за финансовых трудностей. Планировалось, что манеж на улице Горького откроет двери для посетителей в 2021 году.

По проекту этот спортивный комплекс должен вмещать шесть круговых двухсотметровых дорожек, две тренировочные «стометровки», секторы для прыжков в длину и тройного прыжка, толкания ядра, тренировочных метаний копья и тренажеров. Помимо этого много всякой самой современной всячины: трибуна на 400 мест, зал с тренажерами, сауна, медико-восстановительный блок…

Центр бокса строится на проспекте Мира. Он разместится в четырехэтажном здании и вместит в себя универсальный спортзал, тренажерный и тренировочный залы, раздевалки, помещения для инвентаря, сауны. В комплексе также должны открыться медкабинет, комнаты для тренеров и судей, конференц-зал, буфет и прочее. Объект также планировалось сдать в 2021 году.