Строить быстро и качественно. Это должно стать нормой сегодняшнего дня

Оперативно отрабатывать все риски и не снижать темпов жилищного строительства призвал работников отрасли губернатор области Валерий Лимаренко во время недавней поездки в Ноглики.

Глава региона побывал на строящихся объектах и проинспектировал ход работ. Сезон низких температур лишь несколько замедлил, но не остановил строительство домов по программе переселения из аварийного жилья.

Так, в декабре планируется сдача монолитной железобетонной пятиэтажки на 46 квартир. Здесь уже выполнены работы по цоколю и первому этажу, завершена подводка к зданию инженерных сетей. Бетонные работы, приостановленные из-за низких температур, будут возобновлены с улучшением погодных условий. Еще одна новостройка — на 65 квартир — готовится к сдаче также в конце 2023 года.

Решение проблемы переселения из аварийного жилья предусматривает несколько вариантов. Например, можно приобрести для переселенцев квартиры на первичном и вторичном рынках, оплатить жильцам выкупную стоимость аварийных квартир, наконец, построить новые дома и переселить в них людей. Последний вариант чаще всего практикуется в Сахалинской области, признанной одним из лидеров по расселению аварийного фонда. В этом году квартирный вопрос должен решиться для 5 тысяч сахалинцев и курильчан.

В 2022-м регион получил из федерального бюджета более 10 млрд рублей. На эти средства проблема переселения успешно решается во многих районах области, в том числе в Ногликском. До конца года здесь отметят новоселье более 100 семей.

Квартиры сдаются с сантехникой, электрическими плитами и водонагревателями, застекленными балконами. Новоселов ожидают также благоустроенные придомовые территории с зонами отдыха и детскими площадками.

Северяне начнут обживать свои новые квартиры. А строительство жилья будет продолжено. В 2024 году планируется завершить строительство очередного жилого дома — на 90 квартир. И это отнюдь не последняя строительная площадка в Ногликах.

Другое дело, что не всегда строительные планы совпадают с реальным положением дел. Так произошло, например, при строительстве двух четырехэтажных домов на 24 и 40 квартир. Недобросовестный застройщик покинул незавершенные объекты. Местной администрации пришлось в срочном порядке расторгать с ним контракт и искать нового подрядчика.

— Вопрос обеспечения людей комфортным жильем взамен аварийного в приоритете для нас. Нельзя допустить, чтобы стройка погибла. Нужно совместно с прокуратурой призвать виновных к ответу и решить этот вопрос, — потребовал Валерий Лимаренко.

Занимаясь решением жилищного вопроса, не забывают в Ногликах и про объекты образования. В новом учебном году откроет свои двери школа на 300 мест. Это даст возможность ныне действующей ногликской школе № 1 снизить нагрузку на учителей и перейти на занятия в одну смену.

Новая школа построена на месте прежнего деревянного здания, в котором когда-то размещалась школа-интернат для детей представителей коренных малочисленных народов Севера. В 1989 году интернат был преобразован в общеобразовательную школу № 2. Почти тридцать лет она воспитывала юных ногликцев, пока не перестала отвечать требованиям современности и нормам безопасности, и поэтому была снесена.

Новая школа — это не только красивое здание, но и современный подход к учебному процессу. Здесь будет оборудовано 10 специализированных учебных классов — для занятий информатикой, естественными науками, а также лингафонный кабинет. Отдельный класс выделен для изучения нивхского языка, будет оборудован и кабинет-мастерская для декоративно-прикладного творчества северных народов.

В школе предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая и библиотека. Для учеников начальной школы – спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда. Есть универсальный зал для занятий оздоровительной гимнастикой и проведения различных мероприятий.

Уже приобретено все необходимое для классов и кабинетов. Сейчас ведутся работы внутри здания. А с наступлением теплых дней подрядчики приступят к благоустройству территории школы. Планируется построить универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием для игровых видов спорта, спортивный сектор для учеников младших классов и отдельную площадку для сдачи норм ГТО.

Сергей ЧЕВГУН.